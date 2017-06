Ceylin'in katil zanlısı ailenin yanına gelip...

Mustafa Atik, 10 yaşındaki torunu Ceylin'i öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Ş.T.'nin arama çalışmaları sırasında kendisinin yanına sık sık gelip, 'Bir ipucu bulursan bana haber et. O kişiyi bulursan bana ver, lime lime doğrayacağım. Bunu yapan insan olamaz' dediğini söyledi.

Mustafa Atik, 10 yaşındaki torunu Ceylin'i öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Ş.T.'nin arama çalışmaları sırasında kendisinin yanına sık sık gelip, "Bir ipucu bulursan bana haber et. O kişiyi bulursan bana ver, lime lime doğrayacağım. Bunu yapan insan olamaz" dediğini söyledi.

İzmir Ödemiş'te parka oyun oynamaya çıktıktan sonra kayıplara karışan, kaybolduktan üç gün sonra Atik ailesinin karşı binasındaki bodrum katından çıkartılan 10 yaşındaki Ceylin Atik cinayetinde kan donduran bir gelişme yaşandı. Ceylin'in yanlarında kaldığı dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik, Ceylin'in asla kendilerine sormadan komşularının evine gitmediğini söyledi. Gözyaşları içerisinde feryat eden dede Mustafa Atik, katil zanlısı komşuları Ş.T.'nin, Ceylin'in kaybolduğu sıralarda sık sık yanına geldiğini belirterek, "Kadın geliyor yanıma, elleri ayakları titriyor, 'Mustafa Amca, Mustafa Amca' diyor. 'Bir ipucu bulursan bana haber et' diyor. 15 sefer çöp atmaya gidiyor. İpucu olup olmadığını soruyor. 'O kişiyi bulursan bana ver, lime lime doğrayacağım. Bunu yapan insan olamaz' dedi. 'Bu kadın olabilir' dediler ama ihtimal vermedik" dedi.



"MESAJ GELDİ"

Ceylin'in, Ş.T.'nin çocuğuyla oyun oynadığını ancak bugüne kadar hiç evlerine gitmediğini söyleyen Mustafa Atik, "Bana o kadının yakınından mesaj geldi. 'Kızınız elimizde. Polise gitmeyin, yoksa öldürürüz. Takiptesiniz' yazmış. Ben mesajı emniyetle paylaştım ama paylaştığım iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Belki ihmalkarlık var. Çocuğumun cenazesi üç gün sonra çıkarıldı. Bunlar organize çalışmışlar. Bir iki kişinin yapacağı iş değil. Çocuğumun düşüp ölmesi mümkün değil. Ben olsam ambulans çağırırım, yardım isterdim. Mesajda fidye istedikleri yazmıyordu. Ufak bir mesaj geldi. Belki panikleyip attılar. Bilemiyorum. Keşke 'şu kadar para istiyorum' deseydi" diye konuştu.



"BU ACI TARİF EDİLEMEZ"

Kendi çocuklarına göstermediği özeni torununa gösterdiğini belirten dede, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Torun sevgisi başkadır. O benim her şeyimdi, canımdı. Çok akıllı, zekiydi. Ona özel öğretmenler tuttum. Sevilen, atak bir çocuktu. Hep bir adım önde olmak istiyordu. Yine bir adım önde oldu, Türkiye duydu ama böyle olmayacaktı. Burada dün kıyamet koptu herkes geldi, Allah razı olsun acımızı paylaştılar. Bu acı tarif edilmez. Allah kimseye böyle dert vermesin."



"ÇOCUĞUMU YATIRMIŞ, ÜÇ GÜN YANINDA YEMEK YEMİŞ"

Ceylin'in babaannesi Ülkü Atik de, gözyaşları içerisinde şunları söyledi:

"Kızımı öldürdüler. Karşı komşum benim çocuğumu takip etmiş. Öldürdüler. Cani kadın. Böyle bir şey olamaz. İdam isterim. Ben anne değilim. Babaanneyim ama anneyim. Herkes buna şahittir. Bu, bu kadının yanına kalmasın. Neden yaptılar bunu? Benim çocuğum ölmeyecekti. Neden öldürdüler. Caniler. İfadesine inanmıyorum. Benim çocuğum bana sormadan eve çıkmaz. Cani kadın, çocuğumu yatırmış, üç gün yemek yemiş yanında. Kahvaltı etmiş. Ceylin oyun oynamaya giderdi ama eve çıkmazdı. Kadın yanıma geldi, bana sarıldı. Çocuğumu yatırmış, benim yanıma geldi sarıldı. Böyle bir şey olabilir mi?"



"ÇOCUK İSTİSMARCILARINA İDAM GELSİN"

Taziye evinde feryat eden baba Murat Atik, çocuk istismarcıları için idam isteyerek, "İçim yanıyor. Ciğerimi kopardılar aldılar. Daha hayata doymadı. Daha kızıma doyamadım. Kara topraklar mı doyacaktı kızıma. Böylelerini yaşatmasınlar. Çocuklara böyle yapanlara idam getirsinler" dedi.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Nazif Harupçu /İHA)