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Ceylin'in ailesinden tutuklamalara ilk yorum
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Ceylin'in ailesinden tutuklamalara ilk yorum

Ceylin'in dedesi Mustafa Atik, 'Adalet yerini bulsun. Başka Ceylinler ölmesin. Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz' derken, Ceylin'i öldüren Ş.T.'nin kayınbabası ise 'Ben Şükrüye'yi gelinlikten reddediyorum' dedi.

Ceylin'in dedesi Mustafa Atik, "Adalet yerini bulsun. Başka Ceylinler ölmesin. Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz" derken, Ceylin'i öldüren Ş.T.'nin kayınbabası ise "Ben Şükrüye'yi gelinlikten reddediyorum" dedi.
Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ölümünün ardından Ş.T. ve kocası S.T. ile kadının halası R.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu. Türkiye'yi sarsan Ceylin cinayetinin tutuklanan zanlılarıyla ilgili dedesi Mustafa Atik de bir açıklama yaptı. Dede Atik açıklamasında, "Adalet yerini bulsun. Başka Ceylinler ölmesin. Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Ödemiş ve Türkiye bize sahip çıktı. Tesellim Ceylin'in ismi parka verilecekmiş bundan memnun olduk. Keşke fidye isteseydi de ben bu parayı verseydim de Ceylinim ölmeseydi. Cezanın en ağır şekilde verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"BENİ ÖPMEDEN YATMIYORDU"
Ceylinin babaannesi Ülkü Atik de tutuklanmaları şöyle yorumladı:
"Bizim kimseye zararımız yoktu. Kendi gülmüyor gözleri gülüyordu. Beni öpmeden yatmıyordu. Ben orada da cezaevinde kalmasını istemiyorum. İdam edilmesini istiyorum."

CEYLİN'İN ARKADAŞLARI ANLATTI: "KİMSEYİ ÜZMEZDİ"
Öte yandan, Ceylin'in okul arkadaşları da aileyi ziyaret etti. Ceylin'in öğretmenlerinden Mine Ergaz, "Ceylin'in 1 yıl sınıf öğretmenliğini yaptım. Ölen kişinin arkasından konuşulmaz ama ölüm Ceylin'e hiç yakışmadı. Bir yıl boyunca kimsenin kalbini kırmadı, okula gelmediği gün hemen anlaşılırdı. Gözleri çok gülerdi. Okulun kapısında bekler ve sınıfa beni öperek içeri alırdı. Sevgi dolu çocuk idi" dedi.
Aynı sınıftan arkadaşlarından Melisa Çavuşoğlu da, "Kimseyi üzmezdi, kavga etsek bile 10 dakika sonra hemen barışırdık" diye yorumladı.

"BENİM BÖYLE BİR GELİNİM YOK"
Öte yandan, Ceylin olayında tutuklanan S.T.'nin babası Mehmet T. de şu ifadelere yer verdi:
"Bu duruma isyan ediyorum. Minicik bedene nasıl kıydın? Benim böyle bir gelinim yok. İki tane kız çocuğumuzun cenazelerini bizim evden çıkardık. Hiç mi vicdanın sızlamadı. Fidye için yapmış lanet olsun. Benim oğlum iyi para kazanıyordu. Senin paraya mı ihtiyacın vardı. Ceylin'in dedesi Mustafa Atik abiyi telefonla aradım ve taziyelerimi ilettim. Ben 55 yıldır bu köyde oturuyorum" dedi. Mehmet T., katil zanlısının ölen iki çocuğunun da incelenmesini isteyeceğini belirterek, "Herkes beni de bilir ve oğlum Serkan'ı da bilir. Bu cani kadın kardeşleri ve yakınları ile oğluma ilaç mı içirdiler, beynini mi yıkadılar, okuyup üflettiler mi? Ne oldu da oğlum kesin ihbar ederdi. Ben onu dürüst yetiştirdim. Ben Şükrüye'yi gelinlikten reddediyorum. Ölen 2 çocuğumuz için de ölümlerin incelenmesini isteyeceğim" dedi.
Olayla ilgili 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
(Nazif Harupçu /İHA)

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