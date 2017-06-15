Ceylin'i fidye için öldürmüşler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki apartmanda cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, zanlı Ş.T., Ceylin'i fidye için öldürdüğünü itiraf etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki apartmanda cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, zanlı Ş.T., Ceylin'i fidye için öldürdüğünü itiraf etti.

Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve 3 gün sonra komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Ceylin'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan S.T (33), karısı Ş.T (30) ve kadının annesi R.Ö.'nün (62) İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, daha sonra alınan tedbirler kapsamında dün gece 23.00'te Ödemiş Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimlikte ifadeleri alınan 3 zanlı, yaklaşık 5 saat süren işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FİDYE İÇİN EVE ÇAĞIRIP BÖYLE ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, emniyetteki sorgusu sırasında Ş.T., Ceylin Atik'i öldürdüğünü itiraf etti. Ş.T. korkunç ifadesinde, Ceylin Atik'i yakınlarından fidye istemek için oğluyla oynaması bahanesiyle eve çağırdıklarını söyledi. Katil zanlısı, daha sonra evine dönmek isteyen kıza izin vermediğini söylediği öğrenildi. Ceylin'in bağırması üzerine paniklediğini anlatan Ş.T., küçük kızın ağzını havluyla kapattığını, bu sırada nefessiz kalan Ceylin'in bayıldığını söylediği ifade edildi.



KUTUYLA KAFASINA VURMUŞ

Ceylin'in çığlık atmasından çekinen Ş.T., baygınlık geçiren küçük kızın kafasını makyaj eşyalarının konulduğu kutuyla ezerek ölümüne sebep olduğunu da anlattı. Ş.T.'nin, Ceylin'in cansız bedenini evdeki sandığa koyduğunu itiraf ettiği kaydedildi. Ailenin, paniğe kapılmaları nedeniyle Ceylin'in cansız bedeninin bulunduğu sandığı dışarı çıkaramadıkları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin evde yaptığı ilk aramada küçük kızın cesedine ulaşıldığı bildirildi.

