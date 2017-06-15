Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ceylin'i fidye için öldürmüşler
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ceylin'i fidye için öldürmüşler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki apartmanda cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, zanlı Ş.T., Ceylin'i fidye için öldürdüğünü itiraf etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki apartmanda cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, zanlı Ş.T., Ceylin'i fidye için öldürdüğünü itiraf etti.
Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve 3 gün sonra komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Ceylin'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan S.T (33), karısı Ş.T (30) ve kadının annesi R.Ö.'nün (62) İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, daha sonra alınan tedbirler kapsamında dün gece 23.00'te Ödemiş Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimlikte ifadeleri alınan 3 zanlı, yaklaşık 5 saat süren işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİDYE İÇİN EVE ÇAĞIRIP BÖYLE ÖLDÜRMÜŞ
Öte yandan, emniyetteki sorgusu sırasında Ş.T., Ceylin Atik'i öldürdüğünü itiraf etti. Ş.T. korkunç ifadesinde, Ceylin Atik'i yakınlarından fidye istemek için oğluyla oynaması bahanesiyle eve çağırdıklarını söyledi. Katil zanlısı, daha sonra evine dönmek isteyen kıza izin vermediğini söylediği öğrenildi. Ceylin'in bağırması üzerine paniklediğini anlatan Ş.T., küçük kızın ağzını havluyla kapattığını, bu sırada nefessiz kalan Ceylin'in bayıldığını söylediği ifade edildi.

KUTUYLA KAFASINA VURMUŞ
Ceylin'in çığlık atmasından çekinen Ş.T., baygınlık geçiren küçük kızın kafasını makyaj eşyalarının konulduğu kutuyla ezerek ölümüne sebep olduğunu da anlattı. Ş.T.'nin, Ceylin'in cansız bedenini evdeki sandığa koyduğunu itiraf ettiği kaydedildi. Ailenin, paniğe kapılmaları nedeniyle Ceylin'in cansız bedeninin bulunduğu sandığı dışarı çıkaramadıkları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin evde yaptığı ilk aramada küçük kızın cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dilenci kılığına giren gazeteciler sosyal deney yaptı
CHP'nin yürüyüşü başladı
Ceylin'i fidye için öldürmüşler
Bruma'dan duygusal veda
Çin, kara delikleri gözlemleyecek
İtalyanlar gözlerini Obradovic'e dikti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü
Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü
Ankara'da Sanayi Bölgesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da Sanayi Bölgesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Kılıçdaroğlu: Yarın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: Yarın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyoruz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dilenci kılığına giren gazeteciler sosyal deney yaptı
Dilenci kılığına giren gazeteciler sosyal deney yaptı
CHP'nin yürüyüşü başladı
CHP'nin yürüyüşü başladı
Ceylin'i fidye için öldürmüşler
Ceylin'i fidye için öldürmüşler
Bruma'dan duygusal veda
Bruma'dan duygusal veda
Çin, kara delikleri gözlemleyecek
Çin, kara delikleri gözlemleyecek
İtalyanlar gözlerini Obradovic'e dikti
İtalyanlar gözlerini Obradovic'e dikti
Şengül öğretmeni sevgilisi aşağı itmiş
Şengül öğretmeni sevgilisi aşağı itmiş
'Gemide FETÖ'cü var' mesajı attıktan sonra kayboldu
'Gemide FETÖ'cü var' mesajı attıktan sonra kayboldu
1 yaşındaki çocuğa kreşte bakıcı dayağı
1 yaşındaki çocuğa kreşte bakıcı dayağı
FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı
FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı
Motosiklet 10 saniyede çalındı
Motosiklet 10 saniyede çalındı
Bütçe 6,4 milyar TL fazla verdi
Bütçe 6,4 milyar TL fazla verdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English