Çeyiz sandıkları yeniden revaçta

Yaz aylarının gelmesi ile düğün sezonunun açılması, çeyiz sandığı satan esnafın yüzünü güldürdü.

Mevsim itibariyle düğün sezonuna girdiğimiz şu günlerde evlenecek olan genç çiftlerin en çok tercih ettiği eşyaların başında çeyiz sandığı geliyor. Gaziantep bakırcılar çarşısında çeyiz sandığı satan esnaf Osman Esterli, şu an itibariyle piyasanın hareketlendiğini ve ilerleyen günlerde bu hareketliliğin daha artacağına inandığını söyledi. Asırlar öncesine dayanan çeyiz sandığı geleneğinin yaşatıldığını ifade eden Esterli, her evlenen çiftin bu sandıklardan mutlaka aldığını da sözlerine ekledi.

Osman Esterli, "Şu anda çok şükür işlerimiz çok iyidir. Evliliklerin arttığı bu dönemde her gelin mutlaka bir çeyiz sandığı alır. Çeyiz sandıklarımızı yeniledik. Eskiden bu sandıklar düz olurdu. Şimdi el oyması sandıklar satıyoruz. Bunlar dekor amaçlı da kullanılıyor. Salonlarda sehpa yerine de kullanabiliyorlar" dedi.

Evlenecek kızlar için büyük önem taşıyan bu sandıklar, dekor amaçlı ya da sehpa gibi eşyalar yerine de kullanılabiliyor. Her geçen dönem ilginin daha da arttığı sandıklar ise üstündeki el işlemesi ve ebatına göre 200 ile 1000 TL arasında satışa sunuluyor.

(Lider Olgun / İHA)