Ceyhun Gülselam: Bu sene daha iyi olacağız

Kardemir Karabükspor'un önemli isimlerinden Ceyhun Gülselam, bu sene takıma yeni katılan isimlerin de katkısıyla ligde çok daha iyi olacaklarını söyledi.

Kardemir Karabükspor'un önemli isimlerinden Ceyhun Gülselam, bu sene takıma yeni katılan isimlerin de katkısıyla ligde çok daha iyi olacaklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Karabükspor, sezona iyi bir giriş yapabilmek için yoğun tempoyla çalışıyor. Takımın önemli isimlerinden olan Ceyhun Gülselam, Bolu kampında İHA'ya açıklamalarda bulundu. Takımın çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve bunun da lige yansımasının çok iyi olacağını ifade eden Gülselam, "Kamp dönemi güzel geçiyor. Hocamız sağolsun antrenman temposuna yavaş başladı ama gün geçtikçe de tempoyu artırıyor. Şu anda laktat testi yapıyoruz. Takımdaki futbolcular birbirlerini tanıyan isimlerden oluşuyor. Birkaç yeni arkadaşımız da takımımıza katıldı. Her şey yolunda ve iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.



"DEPLASMANDA DAHA FAZLA KAZANMALIYIZ"

Geçtiğimiz sezon Karabükspor'un özellikle sahasındaki maçlarda çok etkili, ancak buna karşın deplasman maçlarında ise beklentilerin altında kaldığını söyleyen Ceyhun Gülselam, önümüzdeki sezonda bu durumu değiştirmeleri gerektiğinin altını çizdi. İç sahada oynanan maçlarda aynı şekilde performans sergilemeleri gerektiğini ifade eden başarılı futbolcu, "Önce kendi sahamızdaki maç performansımızı aynı tutmak istiyoruz. Deplasmanda da birkaç galibiyet daha üstüne katmak istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Takımdaki diğer arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Kamp dönemine çok iyi başladılar. Bu sezon takımımıza katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Umarım iyi bir sezon geçiririz. Bu sezon ligdeki hedefimiz, geçen seneye göre daha iyi bir yerde bitirmek olacaktır" diye konuştu.

(Ali Yıldız - Bozhan Memiş / İHA)