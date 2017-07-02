Ceyda Düvenci ikinci kez anne oldu

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, ikinci kez annelik sevinci yaşadı.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, ikinci kez annelik sevinci yaşadı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin bir oğulları dünyaya geldi. Ailenin yeni üyesine 'Okan Ali' adı verildi. Ceyda Düvenci oğlu, Okan Ali'nin ayaklarının göründüğü bir fotoğrafı da Instagram sayfasından paylaştı. Düvenci fotoğrafa, "Hoşgeldin yuvamıza... Biricik oğlumuz hoşgeldin... Balköpüğümün uğur böceği hoş geldin" notunu düştü.

