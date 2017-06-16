Çevreye ateş açmıştı: 21 saattir kapısını açmıyor

Sivas'ta geçtiğimiz gece tüfekle çevreye ateş açıp polislere ve vatandaşlara zor anlar yaşatan yaşlı kadın 21 saattir evinin kapısını kimseye açmadı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece tüfekle çevreye ateş açıp polislere ve vatandaşlara zor anlar yaşatan yaşlı kadın 21 saattir evinin kapısını kimseye açmadı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün 19.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 3'üncü Sokak'ta bulunan Lider Apartmanı'nda meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 54 yaşındaki Adalet G. evindeki av tüfeğiyle apartmanın içerisinde ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaşlı kadını ikna edemeyince ateş açabileceği düşüncesiyle özel hareket polisleri çağrıldı. 8'inci katta yaşayan kadının balkondan atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri branda açarak önlem aldı. Apartman sakinleri de yaşanan olay karşısında panik yaşadı. Ortalığı birbirine katan yaşlı kadın eve girip, arada sırada balkona çıktı. Yaşlı kadın tüm ısrarlara rağmen yalnız yaşadığı evinin kapısını kimseye açmadı.

Gece yarısından sonra güvenlik güçleri olay yerinden ayrılırken, kadının kendine zarar verebileceği ihtimaline karşılık mahallede bir polis ekibi, bir itfaiye ve bir ambulans bekletildi. Aradan 21 saat geçmesine rağmen Adalet G. evinin kapısını ne akrabalarına ne de komşularına açmadı.

(Aydemir Kadıoğlu - Veysel Korkmaz/İHA)