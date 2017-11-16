16.11.2017 09:20 Çevredekilere aldırmadan lastiği çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de 2 hırsız, park halindeki bir otomobilin bagajındaki malzemeleri ve stepne lastiği çevredekileri umursamadan çaldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, hırsızların rahatlığı 'bu kadarına da pes' dedirtti. İstanbul Bahçelievler'de 2 hırsız, park halindeki bir otomobilin bagajındaki malzemeleri ve stepne lastiği çevredekileri umursamadan çaldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, hırsızların rahatlığı "bu kadarına da pes" dedirtti.

Olay, geçtiğimiz ay saat 18.20 sıralarında Bahçelievler Kocasinan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir vatandaş otomobilini evinin önüne park etti. Ardından da aracını kilitlemeden sokağın başındaki markete girdi. O esnada vatandaşı takip eden genç yaştaki 2 hırsızdan biri etrafı gözetledi, diğeri de otomobilin bagajına yöneldi. Bagajı açan hırsız, malzemeleri önce indirdi ardından da diğer hırsızla beraber sokağın başına taşıdı. Vatandaşları umursamadan gözleri önünde hırsızlık yapan zanlıların yaklaşık 2 dakika içerisinde gerçekleştirdiği olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

