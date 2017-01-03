03.01.2017 17:34 Çevre Müdürlüğü'nden Vali Güvençer'e brifing

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek brifing aldı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek brifing aldı.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Güvençer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaretinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Tüm birimleri tek tek gezen Vali Güvençer, birimlerde görev yapan personel ile görüşerek yürüttükleri görevleri hakkında bilgiler aldı.



Birim ziyaretlerinden sonra Toplantı Salonunda Vali Güvençer'e Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin ve şube müdürlerinin katılımıyla kurum ve kurumun faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verildi. Aytekin, hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yaptıklarını söyledi.



Brifingin ardından bir değerlendirme yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Müdürlüğün yoğun olarak çalıştığını, insan ve çevre sağlığı bakımından hayati önemde görevler yaptığını ifade ederek tüm personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edip başarılar diledi.

