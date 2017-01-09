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Çevre Çocuk Meclisi 8. dönem başkanını seçti
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Çevre Çocuk Meclisi 8. dönem başkanını seçti

Uluslararası Çevre Eğitim Programı olan Eko-Okullar kapsamında düzenlenen Çevre Çocuk Meclisi gerçekleştirildi.

Uluslararası Çevre Eğitim Programı olan Eko-Okullar kapsamında düzenlenen Çevre Çocuk Meclisi gerçekleştirildi.

İl Koordinatörlüğünü Ahmet Sezer Ortaokulu öğretmeni Nadir Erdem'in yürüttüğü Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar kapsamında, "Çevre Çocuk Meclisi" 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 8. Dönem 1. Çalıştayı, ilkokullar ve ortaokullardan 40 öğrencinin ve 14 koordinatör öğretmenin katılımıyla Tepebaşı Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bahri Ağaoğlu'nun yaptığı açlış konuşmasının ardından, Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Eko-Okullar ve "Çevre Çocuk Meclisi" çalışmalarını sundu. Meclis başkanlığına aday olan öğrencilerin yaptığı propaganda konuşmaları meclis genel kurulu tarafından alkışlandı. Başkan adayı öğrencilerin konuşmalarını izleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yaptığı konuşmada "1999'dan bu yana destek verdiğimiz Eko-Okullar Programı ve Türkiye'de tek. "Çevre Çocuk Meclisi" çalışmalarının uzun yıllardan bu yana belediyemizin destekleriyle yürümesinden mutluluk duyuyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı il koordinatörümüz Nadir Erdem'e, okul koordinatör öğretmenlerimize ve geleceğimizin teminatı Çevre Çocuk Meclisi üyesi öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan oylamanın ardından, sandık kurulu oy sayımını gerçekleştirirken, öğrenci ve öğretmenler "Çevre, barış ve kardeşlik adına nasıl bir dünyada yaşamak istersiniz" konulu dilek ve temennilerini, küçük kağıtlara yazarak hazırlanan kartonlarına yapıştırdı. Bu etkinlik ile temiz, yeşilin bol olduğu, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulan çevre ile savaşların olmadığı, kavgaların ölümlerin olmadığı, huzur ve güvenin olduğu, barış kardeşlik, sevgi ve hoşgörünün olduğu bir dünya dilek ve temennisi vurgulandı.

Oylama sonuçlarına göre, meclis eş başkanlığına Özel Atayurt Ortaokulu öğrencisi Melis Nil Aysu, Özel Çağdaş Ortaokulu öğrencisi Ayşe Zeren Tekkalmaz seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Ahmet Sezer Ortaokulu öğrencisi Serenay Günşen ile Milli Zafer İlkokulu öğrencisi Gülce Nur Gazan seçildi. Meclis kâtip üyeliklerine Özel Sakarya Eğitim Kurumları Ortaokulu öğrencisi Halise Bursalı, Adalet İlkokulundan Kaan Çoban ile 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulundan Emre Karslı seçildi.

Meclis başkan ve yardımcılarının yaptığı teşekkür konuşmalarının ardından 8. Dönem "Çevre Çocuk Meclisi" faaliyet programını okundu. Okunan program meclis genel kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildi. Başkan Melis Nil Aysu 2017 yılının başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyaya sağlık, mutluluk, barış ve kardeşlik dolu günler getirmesi dilekleriyle çalıştay oturumunu kapattı.
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