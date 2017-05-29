Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Eskihisar sahiline geçtiğimiz günlerde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Eskihisar sahiline geçtiğimiz günlerde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde geçtiğimiz günlerde çekilen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Ceviz büyüklüğündeki dolular denize düşerken suyu havalandırırken, görüntüler izleyenleri şaşırttı. (Kaan Kızıl / İHA)
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