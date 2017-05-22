Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, kabri başında anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, kabri başında anıldı. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, vefatının 35 yılında kabri başında anıldı. Sunay'ın Devlet Mezarlığı'nda bulunan kabrine anma törenine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara Vali Yardımcısı Sait Kurnaz ile aile fertleri katıldı. Sunay'ın kabri başında saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okunarak, kabrine çelenk bırakıldı. (Benan Özben - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)
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