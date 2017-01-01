01.01.2017 12:23 Çeşme yeni yıla huzurlu girdi

İzmir'in Çeşme ilçesi, yeni yılı huzur içinde karşıladı. İzmir'in Çeşme ilçesi, yeni yılı huzur içinde karşıladı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi 55 iş yerinde sahte bandrollü ya da bandrolsüz içki olup olmadığını denetledi. Gece geç saatlere kadar süren denetlemelerde bandrolsüz ya da sahte bandrollü içkiye rastlanmadı. Ülkede yaşanan terör olayları ve şehitler nedeniyle meydan kutlamalarının yapılmadığı Çeşme'de vatandaşlar evlerinde ya da restoran ve eğlence yerlerinde yeni yıla girdi. Asayiş ve trafik ekiplerinin gece boyunca görev yaptığı ilçede herhangi bir asayiş sorunu ve trafik kazası yaşanmadı.

