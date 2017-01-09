09.01.2017 20:25 Çeşme'nin ünlü plajı beyaza büründü

İzmir'in en önemli turizm beldesi Çeşme'nin ünlü Ilıca Plajı ve Alaçatı beyaza büründü. İzmir'in en önemli turizm beldesi Çeşme'nin ünlü Ilıca Plajı ve Alaçatı beyaza büründü.



Kötü hava şartları ve kar yağışı, bütün Türkiye'de olduğu gibi Çeşme'de de etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Çeşme merkezinde etkili olmazken, merkeze 7 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Ilıca Plajı beyaza büründü. Çeşme'nin en büyük turistik otellerinden Sheraton Otel'in plajı ve yanındaki Ilıca Plajı'nın beyaza bürünmesi, bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir güzellik kattı.



Kar yağışı Alaçatı Mahallesi'nde de etkili oldu. Alaçatı'nın ünlü değirmenlerinin olduğu tepe karla kaplanırken, Alaçatı görüntüsünü seyretmek için vatandaşlar tepeye akın ettiler. Alaçatı'nın ünlü sörf merkezi yolu da kar yağışından etkilenirken, Çeşme Belediyesi ekipleri çevre yollarda, ara sokaklarda ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaparak gece oluşabilecek buzlanmaya karşı önlem aldı.

