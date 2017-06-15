Çeşme'nin maskotu ölü bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ayayorgi koyunda dolaşan ve tatilcilere gösteriler yapan sevimli yunus, Boyalık plajında ölü bulundu.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ayayorgi koyunda dolaşan ve tatilcilere gösteriler yapan sevimli yunus, Boyalık plajında ölü bulundu.

Çeşme denizinin sakinliğiyle ünlü Ayayorgi koyuna gelen yunus, önce Çeşme'deki yetkililer tarafından koyun açığına çıkarılmak istenmiş ancak gelen tepkiler üzerine vazgeçilmişti. Yetkililer, uzmanlara danışarak, sevimli yunusu gözlemlemeye devam etmişlerdi. Sevimli yunus, geçen bu süre zarfında da Ayayorgi koyunda dalıp çıkarak, tatilcilere gösteriler yapmış ve tatilcilerin neşesi haline gelmişti. 14 Haziran Çarşamba günü Ayayorgi koyundan ayrılan sevimli yunus, Boyalık plajında ölü bulundu. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ve Çeşme Belediyesi Veterineri İsmail Ekmekçioğlu, Boyalık plajına giderek yunusu inceleyip ölüm nedenini belirlemeye çalıştı. Yapılan ilk incelemede, yunusun bedeninde yara izine rastlanmadı.

Belediye Veterineri İsmail Ekmekçioğlu, ölü yunusu alarak İstanbul'da bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfının isteği doğrultusunda iç organlarını çıkardı. Ekmekçioğlu, yunusun karaciğerinde yaptığı ilk incelemede enfeksiyon tespit etti. Belediye veterineri Ekmekçioğlu, yunusun derisinde de çok miktarda parazit belirledi. Ekmekçioğlu, yunusun iç organlarının Türk Deniz Araştırmaları Vakfına gönderileceğini ve yapılacak inceleme sonunda yunusun kesin ölüm nedeninin belirleneceğini ifade etti.

(İsa Atagöz /İHA)