Çeşme'de 29 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, körfezde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adasına kaçmaya çalışan 29 sığınmacıyı yakaladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, körfezde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adasına kaçmaya çalışan 29 sığınmacıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu Karaada açıklarında bugün saat 06.30 sıralarında bir şişme bot belirledi. Sahil güvenlik ekipleri, ardından müdahale ederek şişme botu durdurdu. TCSG 30 sahil güvenlik gemisine alınan 29 sığınmacı, ardından da Çeşme İskelesine götürüldü. Sığınmacıların can yeleklerine de imha edilmek üzere el konuldu.

Dördü çocuk, Suriye ve Kongo uyruklu sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

(İsa Atagöz/İHA)