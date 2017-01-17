17.01.2017 15:29 Cesaret belgesi alan polis FETÖ'den gözaltında

Geçen yıl bir olayda kendisine silah doğrultan saldırganın silahı tutukluk yapması üzerine gösterdiği üstün cesaret nedeniyle cesaret belgesi ile ödüllendirilen komiser yardımcısı FETÖ soruşturmasında adliyeye sevk edildi. Geçen yıl bir olayda kendisine silah doğrultan saldırganın silahı tutukluk yapması üzerine gösterdiği üstün cesaret nedeniyle cesaret belgesi ile ödüllendirilen komiser yardımcısı FETÖ soruşturmasında adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta aralarında emniyet müdürü, komiser yardımcısı ile sosyolog kadının bulunduğu 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltına alınan emniyet müdürü B.A., komiser yardımcısı S.K., M.Ç., S.A.Y., Y.T., A.K. ve sosyolog kadın Z.S., ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na çıkartıldı.



SİLAH TUTUKLUK YAPINCA HAYATI KURTULDU

FETÖ soruşturmasında adliyeye sevk edilen komiser yardımcısı A.K.; geçen yılın Mart ayında Cesaret Belgesi ile ödüllendirilmişti. Karabük'te polis memuru olan babasını öldürdükten sonra, gasp ettiği taksinin şoförünü yaralayan ve orman müdürlüğünde görevli şoförün ölümüne sebep olan, ardından da intihar eden 23 yaşındaki Ercan Koz'un silahlı çatışmaya girdiği olayda silah tutukluk yapmış ve komiser yardımcısı A.K.'nin hayatı kurtulmuştu.

Kokaksu mevkisinde polisin "Dur" ihtarına uymayan Koz, istasyon caddesine geldiğinde hemzemin geçitte trenle karşılaşınca yan yola girdi. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği görüntülerde gasp ettiği taksiyle elektrik direğine çarpan Erhan Koz, yine kendisine "Dur" ihtarında bulunan polis memuruna silahını doğrulttu.



'TESLİM OL' DEDİ SİLAHI BIRAKMASINI İSTEDİ

Komiser yardımcısı A.K.; aralarında bir metre mesafe bulunan Koz'un teslim olmasını istedi. Erhan Koz ise silahına davrandı ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada silahın ateş almadığını gören Erhan Koz, kaçmaya çalıştı. Daha fazla kaçamayacağını anlayan Koz, babasına ait beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olayın ardından düzenlenen törenle komiser yardımcısı A.K.'nın hayatının kurtulmasından dolayı müdürlük bahçesinde kurban kesilip dua edilmişti.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir / İHA)

