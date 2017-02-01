01.02.2017 14:31 Cerrahapaşa'da sıcak anlar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde tedavi gören bir polis memuru, silahla intihar edeceğini söyleyerek kendisini bir odaya kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis gönderildi. Klinikteki hastalar uzaklaştırılırken, müzakereci polisler de bölgeye sevk edildi. Şahsı ikna etmek çalışmaları sürüyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde tedavi gören bir polis memuru, silahla intihar edeceğini söyleyerek kendisini bir odaya kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis gönderildi. Klinikteki hastalar uzaklaştırılırken, müzakereci polisler de bölgeye sevk edildi. Şahsı ikna etmek çalışmaları sürüyor.



