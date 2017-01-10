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Çerkezköy gümrüğünde ticaret hacmi düştü
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Çerkezköy gümrüğünde ticaret hacmi düştü

Batı Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğüne bağlı Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, ithalat ve ihracat oranları geçtiğimiz yıla oranla büyük ölçüde düştü.

Batı Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğüne bağlı Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, ithalat ve ihracat oranları geçtiğimiz yıla oranla büyük ölçüde düştü.

2015 yılında Çerkezköy gümrüğünden gerçekleşen 2 milyar 863 milyon 504 bin 708 dolarlık ticaret hacmi, 2016 yılı sonunda yüzde 24 oranında düşüş göstererek 2 milyar 176 milyon 842 bin 754 dolar olarak gerçekleşti.

"İthalat da geriledi"

Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılında hem ihracat hem de ithalat oranında düşüş yaşandı. 2015 yılında Çerkezköy gümrüğünden 1 milyar 572 milyon 282 bin 550 dolarlık ithalat, 2016 yılında yüzde 17 oranında düşüş göstererek 1 milyar 311 milyon 290 bin 831 dolar olarak rakamlara yansıdı.

"İhracat yüzde 33 geriledi"

En büyük düşüş ise ihracat verilerine yansıdı. 2015 yılında 1 milyar 291 milyon 222 bin 158 dolarlık ihracat 2016 yılında 865 milyon 551 bin 923 dolara geriledi. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 33 oranında geriledi.

"Birinci sıra beyaz eşyanın

Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, 2015 yılında olduğu gibi ihracatta ilk sırayı beyaz eşya aldı. İkinci sırada traktör, üçüncü sırada egzos, dördüncü sırada sunta ve beşinci sırada ise kozmetik ürünleri yer aldı. İthalattaki sıralamada ise birinci pamuk olurken, ikinci sırada hurda kağıt, üçüncü sırada elektronik malzeme ve dördüncü sırada da ateş tuğlası yer aldı.
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