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Çerkes Dernekleri Federasyonu genel kurulu yapıldı
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Çerkes Dernekleri Federasyonu genel kurulu yapıldı

Çerkes Dernekleri Federasyonu (ÇERKES-FED) Genel Başkanı Nusret Baş, Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin her zaman milletimizin ve devletimizin yanında yer aldığını söyledi.

Çerkes Dernekleri Federasyonu (ÇERKES-FED) Genel Başkanı Nusret Baş, Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin her zaman milletimizin ve devletimizin yanında yer aldığını söyledi.
Çerkes Dernekleri Federasyonu (ÇERKES-FED) ikinci olağan genel kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Şehitler için saygı duruyu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan genel kurula federasyona üye derneklerin başkan ve temsilcileri katıldı. Federasyonun davetine icabet eden siyasilerden AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan ve CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Hasan Mutlu da birer konuşma yaptı. Samsun Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Orhan Doğbay'ın divan başkanlığında yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider ve denetleme kurulu raporlarının okunmasının ardından raporlar ibra edildi. Yeni yönetim kurulu Nusret Baş, Necati Şahin, Yılmaz Dönmez, Vahit Küçük yedek, Yusuf Taş, Janset Doğbay ve Mehmet Yıldız'dan oluştu.
ÇERKES-FED genel kurulunda konuşan Genel Başkanı Nusret Baş, "Bizler, adı darbe, isyan, ayaklanma, kalkışma, yada ne olursa olsun halkın özgür iradesini hiçe sayan hiçbir otorite ve yönetimi tanımıyoruz. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve geleceğine yönelik her türlü darbe girişimini ve terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Biz Çerkesler, bu duygu ve düşüncelerimizi sadece bu genel kurulda değil, Anadolu toprakların ayak bastığımız günden itibaren her ortamda ve her fırsatta dile getirmiş, her zaman milletimizin ve devletimizin yanında yer alarak tavrımızı ortaya koymuş bir halkız" diye konuştu.
Federasyonun hedefinin kültürel değerleri koruyarak dünya Çerkeslerinin toplumsal sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve bu çözümleri uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde yasal zeminlere oturtmak olduğunu ifade eden Nusret Baş, devletten bazı talepleri olduğunu söyledi.
Anadilin her insan için hak, helal ve kutsal olduğunu söyleyen Baş, taleplerini şöyle şöyle sıraladı: "Bu talepleri, orta öğretimlerdeki mevcut seçmeli dil uygulamasının ilkokul seviyelerinden itibaren başlatılması, ana dil eğitimi verecek öğretmenlerin yetiştirilerek istihdam edilmesi, halk eğitim merkezlerinde Çerkesçe dil kurslarının açılması, üniversitelerde talep edilen tüm dillerde akademik çalışmalara imkan tanınması, 24 saat Çerkesçe yayın yapacak bir televizyon kanalı açılması, Çerkes kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve korunmasına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve Kafkasya bölgesinde bir Türk fahri konsolosluğunun açılmasıdır".


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