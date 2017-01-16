16.01.2017 12:37 Cerattepe'de yol kapatanlar hakim karşısına çıktı

Artvin'de Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkarılmasını engellemek amacıyla araçlarıyla yolu trafiğe kapatan 48 kişi, hakim karşısına çıkarak ifade verdi. Artvin'de Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkarılmasını engellemek amacıyla araçlarıyla yolu trafiğe kapatan 48 kişi, hakim karşısına çıkarak ifade verdi.

Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde çıkarılmak istenen bakır madenine karşı çıkan Artvinliler, şirkete ait araçların maden sahasına ulaşmaması amacıyla 15 Şubat'ta eylem başlatmıştı. Cerattepe yolunu özel araçlarını park ederek kapatan, barikatlar kuran vatandaşlara polis ve jandarma biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Vatandaşın mukavemetine rağmen müdehalelerin ardından şirket araçları bölgeye çıkmış ve şantiye kurma çalışmalarına başlamıştı.

Bu arada, maden şirketinin araçlarının Cerattepe'ye çıkmaması için yola araçlarını park eden 48 sürücüye de 'yolu trafiğe kapatmak ve trafik kurallarına uymamak suçlarından' 92'şer lira trafik cezası kesilmişti. Ardından araçları yolu trafiğe kapatan 48 kişi Artvin Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakime ifade verdi. Duruşma salonuna sığmaması gerekçesiyle bu sayı ikiye bölündü. 48 Kişinin ifadesini alan hakim duruşmayı 3 Mart 2017 tarihine erteledi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

