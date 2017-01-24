Cerablus'ta görev yapacak polisler sınırdan geçti

Türkiye'de eğitilen ve Cerablus'ta huzur ve asayişi sağlayacak olan polislerin, Suriye'ye geçişleri başladı.

Türkiye'de eğitilen ve Cerablus'ta huzur ve asayişi sağlayacak olan polislerin, Suriye'ye geçişleri başladı.

Türkiye'de eğitilen 500 Suriyeli polisin eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri biten polisler, yeni üniformaları ile görev yapacakları Suriye'nin Cerablus kentine doğru hareket etti. Gaziantep'in Karkamış ilçesinden Suriye'ye geçiş yapacak polisler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından Cerablus'a geçmeye başladı.

Bölgedeki güvenlik, asayiş ve huzuru sağlayacak polislerin geçişinin sürdüğü bildirildi.

