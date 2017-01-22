Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cerablus'ta DEAŞ'in izleri siliniyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cerablus'ta DEAŞ'in izleri siliniyor

Suriye'nin Cerablus kentinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından kentteki kötü izler de siliniyor.

Suriye'nin Cerablus kentinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından kentteki kötü izler de siliniyor.
Cerablus kentinde yaklaşık 2.5 yıl kontrolü elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ, kendi kurallarına göre yönettiği kentte yargıladığı insanları işkencelerin ardından infaz ediyor ve bu kişilerin başlarını kent meydanındaki çubuklarda sergiliyordu. DEAŞ'in kelle astığı demir çubuklar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ile birlikte girdiği kentte kontrolü tamamen ele geçiren Özgür Suriye Ordusu askerleri ve bölge insanı tarafından söküldü. Kentteki DEAŞ döneminden kalma yazılar ve siyah boyalar da siliniyor. Duvarlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri ekipleri tarafından boyanıyor.

DEAŞ'İN ESKİ İŞKENCE YERİNDE ŞEHİT HALİS ÖZDEMİR RESMİ
DEAŞ'in işkence yeri olarak kullandığı yerlerden olan bir kamu binası şimdi okul olarak kullanılıyor. Türkiye'nin de desteği ile yeniden onarılan okulda yüzlerce öğrenci eğitim görüyor. İlk, orta ve lise düzeyindeki okullar, Gaziantep Büyükşehir ve Gaziantep'teki kurum ve kuruluşların desteği ile eğitim ve öğretime hazır hale getirildi. İşkence yeri olduğu döneme ait tüm izlerin silindiği okulun bahçesinde şimdi ise 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in resmi ile Türk ve Suriye bayraklarının bulunduğu tabela yer alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan tabelada, "Ahmet Selim Mualla Lisesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Cerablus şehitleri ve Türkiye 15 Temmuz şehitleri anısına yaptırılmıştır" ifadesi yer alıyor.

SU VE ELEKTRİK DE TÜRKİYE'DEN
Fırat Kalkanı Harekatı ile Türk askerinin girdiği Cerablus'ta yıkılan yerlerin yapımı, bakım ve onarımı ya da ihtiyaç maddelerinin sağlanması gibi tüm çalışmalarda Türk kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin izi yer alıyor. Okulların onarımının yanı sıra kentteki tek çocuk parkı da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapıldı. Okullarında yeniden hayata sarılan ve savaş psikolojisini üzerinden atmaya başlayan çocuklar, parkta da doyasıya çocukluklarını yaşıyor. Kente elektrik ve su da Türkiye'den veriliyor.
Cerablus'un tek hastanesi de Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından onarılırken, içerisindeki donanım ve teçhizatlar da yine Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildi. Suriyeli gönüllü doktorlar tarafından hastalara bakılan hastanede Ankara, Gaziantep gibi farklı illerden Türk 112 ve UMKE ekipleri görev yapıyor. Acil durumlara müdahale eden Türk sağlık ekipleri gün boyu nöbet tutuluyor.
Kentteki Adalet Sarayı ise yine Türkiye'nin desteği ile bakımdan geçirilip onarılıyor. Yaşanan çatışmalar nedeniyle zarar gören kısımları onarılan Adalet Sarayı'ndaki mahkeme salonlarının da hazır hale getirilmesi için bakım ve onarım çalışmaları Türk Devleti'nin desteği ile sürdürülüyor. Yine Türk Devleti'nin desteği ile karakol ve karargah olarak kullanılan binalar da onarımdan geçiliyor.
DEAŞ'in cezaevi olarak kullandığı bina ise yine cezaevi olarak kullanılıyor. Çatışmaların olduğu dönemde büyük hasar gören cezaevi, ısınma ve imkanlar açısından da zorlu koşullarda hizmet veriyor. ÖSO askerleri cezaevlerinin durumunu göstererek, Türk yetkililerden yardım istedi.
(Lider Olgun - Serhat Demir / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İlhan Cavcav'ın avukatından açıklama
'Hastalığının son anına kadar...'
'Köy köy gezerek anlatacağız'
Cavcav için saygı duruşu yapılacak
Marketten silahlı soygun!
TOKİ konut üretimini yüzde 40 artırdı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri
İşte Trump'ın ilk icraatı! Oval ofise bakın ne yaptı
İşte Trump'ın ilk icraatı! Oval ofise bakın ne yaptı
Savunmasında ne söyledi ?
Savunmasında ne söyledi ?
8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi
8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi
Erdoğan: Gerçek kararı milletimiz verecek!
Erdoğan: Gerçek kararı milletimiz verecek!
Çığ altında kalan 5 kişi daha kurtarıldı
Çığ altında kalan 5 kişi daha kurtarıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İlhan Cavcav'ın avukatından açıklama
İlhan Cavcav'ın avukatından açıklama
'Hastalığının son anına kadar...'
'Hastalığının son anına kadar...'
'Köy köy gezerek anlatacağız'
'Köy köy gezerek anlatacağız'
Cavcav için saygı duruşu yapılacak
Cavcav için saygı duruşu yapılacak
Marketten silahlı soygun!
Marketten silahlı soygun!
TOKİ konut üretimini yüzde 40 artırdı
TOKİ konut üretimini yüzde 40 artırdı
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası
İşte 50 maçlık Bursaspor karnesi
İşte 50 maçlık Bursaspor karnesi
2 terörist sağ yakalandı: Biri bombacı çıktı
2 terörist sağ yakalandı: Biri bombacı çıktı
Faty'den hocasına veda mesajı
Faty'den hocasına veda mesajı
Başbakan Yıldırım'dan başsağlığı mesajı
Başbakan Yıldırım'dan başsağlığı mesajı
'Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir'
'Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English