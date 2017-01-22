Cerablus'ta DEAŞ'in izleri siliniyor

Suriye'nin Cerablus kentinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından kentteki kötü izler de siliniyor.

Suriye'nin Cerablus kentinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından kentteki kötü izler de siliniyor.

Cerablus kentinde yaklaşık 2.5 yıl kontrolü elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ, kendi kurallarına göre yönettiği kentte yargıladığı insanları işkencelerin ardından infaz ediyor ve bu kişilerin başlarını kent meydanındaki çubuklarda sergiliyordu. DEAŞ'in kelle astığı demir çubuklar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ile birlikte girdiği kentte kontrolü tamamen ele geçiren Özgür Suriye Ordusu askerleri ve bölge insanı tarafından söküldü. Kentteki DEAŞ döneminden kalma yazılar ve siyah boyalar da siliniyor. Duvarlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri ekipleri tarafından boyanıyor.



DEAŞ'İN ESKİ İŞKENCE YERİNDE ŞEHİT HALİS ÖZDEMİR RESMİ

DEAŞ'in işkence yeri olarak kullandığı yerlerden olan bir kamu binası şimdi okul olarak kullanılıyor. Türkiye'nin de desteği ile yeniden onarılan okulda yüzlerce öğrenci eğitim görüyor. İlk, orta ve lise düzeyindeki okullar, Gaziantep Büyükşehir ve Gaziantep'teki kurum ve kuruluşların desteği ile eğitim ve öğretime hazır hale getirildi. İşkence yeri olduğu döneme ait tüm izlerin silindiği okulun bahçesinde şimdi ise 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in resmi ile Türk ve Suriye bayraklarının bulunduğu tabela yer alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan tabelada, "Ahmet Selim Mualla Lisesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Cerablus şehitleri ve Türkiye 15 Temmuz şehitleri anısına yaptırılmıştır" ifadesi yer alıyor.



SU VE ELEKTRİK DE TÜRKİYE'DEN

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türk askerinin girdiği Cerablus'ta yıkılan yerlerin yapımı, bakım ve onarımı ya da ihtiyaç maddelerinin sağlanması gibi tüm çalışmalarda Türk kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin izi yer alıyor. Okulların onarımının yanı sıra kentteki tek çocuk parkı da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapıldı. Okullarında yeniden hayata sarılan ve savaş psikolojisini üzerinden atmaya başlayan çocuklar, parkta da doyasıya çocukluklarını yaşıyor. Kente elektrik ve su da Türkiye'den veriliyor.

Cerablus'un tek hastanesi de Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından onarılırken, içerisindeki donanım ve teçhizatlar da yine Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildi. Suriyeli gönüllü doktorlar tarafından hastalara bakılan hastanede Ankara, Gaziantep gibi farklı illerden Türk 112 ve UMKE ekipleri görev yapıyor. Acil durumlara müdahale eden Türk sağlık ekipleri gün boyu nöbet tutuluyor.

Kentteki Adalet Sarayı ise yine Türkiye'nin desteği ile bakımdan geçirilip onarılıyor. Yaşanan çatışmalar nedeniyle zarar gören kısımları onarılan Adalet Sarayı'ndaki mahkeme salonlarının da hazır hale getirilmesi için bakım ve onarım çalışmaları Türk Devleti'nin desteği ile sürdürülüyor. Yine Türk Devleti'nin desteği ile karakol ve karargah olarak kullanılan binalar da onarımdan geçiliyor.

DEAŞ'in cezaevi olarak kullandığı bina ise yine cezaevi olarak kullanılıyor. Çatışmaların olduğu dönemde büyük hasar gören cezaevi, ısınma ve imkanlar açısından da zorlu koşullarda hizmet veriyor. ÖSO askerleri cezaevlerinin durumunu göstererek, Türk yetkililerden yardım istedi.

(Lider Olgun - Serhat Demir / İHA)