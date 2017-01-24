Cerablus'ta asayiş Türkiye'de eğitilen polislere emanet
Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta huzur ve asayişi Türkiye'de eğitilen polisler sağlayacak.
Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta huzur ve asayişi Türkiye'de eğitilen polisler sağlayacak. Türkiye'de eğitilen 500 Suriyeli polisin eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri biten polisler, yeni üniformaları ile görev yapacakları Suriye'nin Cerablus kentine doğru hareket etti. Gaziantep'in Karkamış ilçesine gelen polisler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından Cerablus'a geçmeye başladı.
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