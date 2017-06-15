Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen bir kişi marketin kasasında bulunan bir gencin cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen bir kişi marketin kasasında bulunan bir gencin cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Şahinbey ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesinde bulunan bir markette babasının yerine kasaya bakan Mehmet T, cep telefonunu da kasanın yakınına bıraktı. Bir süre sonra markete gelen faili belirlenemeyen şahıs, kasiyerden sigara istedi. Türkkan, dolaptaki sigaraları almak için arkasına döndü. O esnada ise müşteri kılığındaki şahıs, saniyeler içerisinde cep telefonunu alarak, cebine indirdi. Aldığı sigaraların parasını da ödeyen şahıs, marketten ayrıldı. Bir süre sonra ise telefonunu bulamayan Mehmet T. ise güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

Telefonun çalındığını anlatan Mehmet T, olayı polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

(Mehmet Bulut/İHA)