Cep telefonu tutkusu, onu havuza düşürdü. Çin'de bir alışveriş merkezine giren kadın, cep telefonunu kurcalarken önüne bakmayınca kaza da geliyorum dedi. Dalgın kadın, takılıp girişteki havuza düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın sırılsıklam olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.