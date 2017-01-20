Cep telefonu tutkusu, onu havuza düşürdü.

Cep telefonu tutkusu, onu havuza düşürdü.

Çin'de bir alışveriş merkezine giren kadın, cep telefonunu kurcalarken önüne bakmayınca kaza da geliyorum dedi. Dalgın kadın, takılıp girişteki havuza düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın sırılsıklam olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

