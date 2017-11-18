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Cep Herkülü, Türkiye'yi yasa boğdu
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Cep Herkülü, Türkiye'yi yasa boğdu

Vefat eden Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaşattığı başarılarla bir nesle halter sporunu sevdirdi.

Vefat eden Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaşattığı başarılarla bir nesle halter sporunu sevdirdi.
Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den beri özel bir hastanede tedavi altındaydı. 6 Ekim tarihinde ameliyatla karaciğer nakli yapılan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve ödem nedeniyle 11 kasım tarihinde acil ameliyata alınmıştı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti. Naimoğlu'nun ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

TURGUT ÖZAL TARAFINDAN TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ
1985 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yoğun uğraşları sonucunda getirilen Naim Süleymanoğlu, Türkiye için büyük başarılara imza atmıştı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
Naim Süleymanoğlu'nun kariyerinde elde ettiği başarıları şöyle:

15 YAŞINDA İLK DÜNYA REKORUNU KIRDI
8 kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı
Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu
60 kiloda koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı
1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi
Türkiye'ye Olimpiyatlar'da güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur
1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu
1988 yılında Time dergisine kapak oldu
1988 yılında Seul Olimpiyatları'nda 9 dünya, 6 Olimpiyat rekoru kırdı
1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi
Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi
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