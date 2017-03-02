Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cenk Tosun kariyerinin zirvesinde
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cenk Tosun kariyerinin zirvesinde

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, bu sezon şimdiden attığı 19 golle kariyerinin altın çağını yaşıyor.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, bu sezon şimdiden attığı 19 golle kariyerinin altın çağını yaşıyor.
Süper Lig kariyerine 2010-2011 sezonun devre arasında Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan Gaziantepspor'a transfer olarak başlayan milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş forması ile kariyerinde en yüksek rakamlara ulaştı.

SÜPER LİG'DE İLK SEZON 12 GOL
Gaziantepspor ile 2011-2012 sezonunda 18 maça çıkan Tosun, rakip fileleri 12 kez havalandırdı. 2011-2012 sezonunda ise golcü futbolcu, kırmızı-siyahlılarla 37 mücadeleye çıktı. Bu sezon kariyerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde de oynayan milli futbolcu, gol kaydedemezken, sezonu 7 gol ile tamamladı.
Cenk Tosun, 2012-2013 sezonunda Antep ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 35 karşılaşmada mücadele ederek, rakip fileleri toplam 11 kez havalandırdı. 2013-2014 sezonunda ise yıldız futbolcu, lig ve kupadaki 32 maçta 14 gol kaydetti.

28 MAÇ, 9 GOL
2013-2014 sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, anlaşma gereği siyah-beyazlı formayı 2014-2015 sezonunda giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında şans verdiği Tosun, 28 maçta 9 gol attı. Cenk Tosun, bu sezon ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi.

GÜNEŞ İLE ÇIKIŞA GEÇTİ
2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ın başına Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçmesinden sonra milli futbolcunun performansında çıkış başladı. O sezon Alman yıldız Mario Gomez ile forvet hattında görev alan Cenk Tosun, lig, kupa ve Avrupa'da 43 karşılaşmaya çıktı. Tosun, bu maçlarda 17 gol atıp, 6 da asist yaptı.

BU SEZON ŞİMDİDEN 19 GOL
2016-2017 sezonunda kariyerinde en yüksek rakamlara ulaşan golcü oyuncu, Beşiktaş'ın gol yollarında etkinliğini sürdürüyor. Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken, Tosun 16 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Yıldız futbolcu, kariyerindeki en çok gole Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 17 gol atarak ulaştı. 2016-2017 sezonu devam ederken Tosun, bu rakamları geçmiş durumda. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda en büyük silahlarından olan Cenk Tosun, kariyerinde de zirveyi yaşıyor.
(Oğuzhan Ort / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kızılay'ın çabalarıyla Danimarka'daki ailesine kavuştu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Libya'da Türk tankerine el konuldu
23. haftanın hakemleri belli oldu
Bakan Müezzinoğlu metroda vatandaşlarla sohbet etti
'16 Nisan'da büyük bir değişime imza atacağız'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
Perinçek'ten TSK ve hükümete ezber bozan övgüler
Perinçek'ten TSK ve hükümete ezber bozan övgüler
İşte son referandum anketi! Mart 2017
İşte son referandum anketi! Mart 2017
Hande Fırat istifa etti mi? Olay isim konuştu
Hande Fırat istifa etti mi? Olay isim konuştu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kızılay'ın çabalarıyla Danimarka'daki ailesine kavuştu
Kızılay'ın çabalarıyla Danimarka'daki ailesine kavuştu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Libya'da Türk tankerine el konuldu
Libya'da Türk tankerine el konuldu
23. haftanın hakemleri belli oldu
23. haftanın hakemleri belli oldu
Bakan Müezzinoğlu metroda vatandaşlarla sohbet etti
Bakan Müezzinoğlu metroda vatandaşlarla sohbet etti
'16 Nisan'da büyük bir değişime imza atacağız'
'16 Nisan'da büyük bir değişime imza atacağız'
İstanbul'da silah ticareti yapan şebeke çökertildi
İstanbul'da silah ticareti yapan şebeke çökertildi
Onur Özbizerdik'e hapis cezası: Ayakkabı silah sayıldı
Onur Özbizerdik'e hapis cezası: Ayakkabı silah sayıldı
Türkiye'nin kültürel röntgeni çekilecek
Türkiye'nin kültürel röntgeni çekilecek
Arkadaşını çekiçle öldürdü
Arkadaşını çekiçle öldürdü
Uluslararası Basın Özgürlüğü heyetiyle görüştü
Uluslararası Basın Özgürlüğü heyetiyle görüştü
Dönüş yolunda önemli açıklamalar yaptı
Dönüş yolunda önemli açıklamalar yaptı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English