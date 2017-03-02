Cenk Tosun kariyerinin zirvesinde

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, bu sezon şimdiden attığı 19 golle kariyerinin altın çağını yaşıyor.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, bu sezon şimdiden attığı 19 golle kariyerinin altın çağını yaşıyor.

Süper Lig kariyerine 2010-2011 sezonun devre arasında Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan Gaziantepspor'a transfer olarak başlayan milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş forması ile kariyerinde en yüksek rakamlara ulaştı.



SÜPER LİG'DE İLK SEZON 12 GOL

Gaziantepspor ile 2011-2012 sezonunda 18 maça çıkan Tosun, rakip fileleri 12 kez havalandırdı. 2011-2012 sezonunda ise golcü futbolcu, kırmızı-siyahlılarla 37 mücadeleye çıktı. Bu sezon kariyerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde de oynayan milli futbolcu, gol kaydedemezken, sezonu 7 gol ile tamamladı.

Cenk Tosun, 2012-2013 sezonunda Antep ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 35 karşılaşmada mücadele ederek, rakip fileleri toplam 11 kez havalandırdı. 2013-2014 sezonunda ise yıldız futbolcu, lig ve kupadaki 32 maçta 14 gol kaydetti.



28 MAÇ, 9 GOL

2013-2014 sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, anlaşma gereği siyah-beyazlı formayı 2014-2015 sezonunda giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında şans verdiği Tosun, 28 maçta 9 gol attı. Cenk Tosun, bu sezon ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi.



GÜNEŞ İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ın başına Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçmesinden sonra milli futbolcunun performansında çıkış başladı. O sezon Alman yıldız Mario Gomez ile forvet hattında görev alan Cenk Tosun, lig, kupa ve Avrupa'da 43 karşılaşmaya çıktı. Tosun, bu maçlarda 17 gol atıp, 6 da asist yaptı.



BU SEZON ŞİMDİDEN 19 GOL

2016-2017 sezonunda kariyerinde en yüksek rakamlara ulaşan golcü oyuncu, Beşiktaş'ın gol yollarında etkinliğini sürdürüyor. Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken, Tosun 16 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.



KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Yıldız futbolcu, kariyerindeki en çok gole Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 17 gol atarak ulaştı. 2016-2017 sezonu devam ederken Tosun, bu rakamları geçmiş durumda. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda en büyük silahlarından olan Cenk Tosun, kariyerinde de zirveyi yaşıyor.

(Oğuzhan Ort / İHA)