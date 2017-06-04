Cenk Tosun 24'te bıraktı

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 4-0 galip geldiği maçta 2 gol kaydederek sezonu 24 golle tamamladı.

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 4-0 galip geldiği maçta 2 gol kaydederek sezonu 24 golle tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonuna damga vuran isimlerden olan Cenk Tosun ise ligi 20 golle tamamladı. Başarılı futbolcu, toplamda ise Şampiyonlar Ligi'nde 1, Avrupa Ligi'nde de 3 gol kaydederek, kariyer rekorunu da kırdı ve 24 golle sezonu tamamladı. Cenk Tosun ise bu sezon 47 maç oynadı. 24 gol atıp 5 asist yapan Tosun, toplam 3272 dakika sahada kaldı. Ligde gol krallığına da oynayan Cenk, Wagner Love'un 23 gollük performansına yetişemedi ve gol krallığı yarışında geride kaldı.

Genç golcü 2015-2016 sezonunda ise siyah-beyazlı takımda gol kralı olan Mario Gomez'in gölgesinde kalmış olsa da o sezonda kariyerine 15 gol sığdırmıştı.

(Doğan Gündoğdu / İHA)