Cenk Ergün: Şansımız devam ediyor

Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da maç sonunda konuşan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, 3'üncülük şanslarının devam ettiğini ifade ederek, 'Son hafta kazanmamız lazım, rakibimizin kaybetmesini bekleyeceğiz' dedi.

Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da maç sonunda konuşan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, 3'üncülük şanslarının devam ettiğini ifade ederek, "Son hafta kazanmamız lazım, rakibimizin kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

Galatasaray'ın 3'üncülük şansının devam ettiğini söyleyen Sportif Direktör Cenk Ergün, "Son periyotta üst üste 3 maç kazandık. 3'üncülük şansımız devam ediyor ama artık bizim elimizde değil, biz yine kazanmamız lazım, rakibimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Diğer taraftan da Türkiye Kupası finali bizi etkileyecek. Biz üzerimize düşeni yapalım. Galibiyet için sahaya çıkıp maçı kazanalım, bundan sonra da hafta içi ve hafta sonu ne olacak ona göre de sezonu nasıl kapatacağız bir görelim" diye konuştu.



"GOMİS İDDİALARINA SERT CEVAP"

Bafetimbi Gomis ile çarşamba günü Fransa'da imza atmaya gideceğine yönelik iddialar hakkındaki soruya cevap veren Ergün, iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Bu tür söylemlere her konuşmasında cevap verdiğini belirten Cenk Ergün, "Bir takım kendini Galatasaray'dan büyük gören insanlar, bir takım benimle yurt dışında transferde dolaştığı iddia edilenler, işte uçak biletimi hazırlayıp cebime koyanlar Bunlarla uğraşmaktan mesaimizi, enerjimizi başka taraflara harcıyoruz. Size hep söylediğim gibi, bize ana yönetimin vermiş olduğu talimatlar gereği bu işleri yapmaya uğraşıyorum ve benim tarzımda da bunlarla ilgili konuşmamak var. Bu iş olacağı zaman ortaya çıkar. Bu tür spekülasyonlar, bu tür söylemler negatif anlamda etkiliyor. Çünkü bu tür dedikodularda hepimiz yoruluyoruz. Gittiğimiz kulüplerde, şehirlerde, insanlarda bunlardan etkileniyor. Dolayısıyla bizim gerçekliğimiz dışında bir gerçeklik çıkıyor ortaya, bunlardan sıyrılmamız gerekiyor. Bizim bütçemiz belli, ihtiyacımız olan alanlar belli" dedi.



"YORUM YAPMANIN ANLAMI YOK"

Takımda kalacak ve gidecek olan oyuncuların durumu hakkında gelen soruyu Cenk Ergün şu şekilde cevapladı:

"Son bir maç kaldı. Ondan sonra oturup konuşacağız. Bizim amacımız bu ligi bu şekilde bitirmek. Lig bittiği anda vermiş olduğumuz kararları sizlerle paylaşacağız. Gitme ihtimali olan arkadaşlarımız var, sözleşmesi değişecek, kalacak, uzayacak olan arkadaşlarımız var. Bunlar hakkında şu an yorum yapmanın bir anlamı yok. Şu maçımızı da bir oynayalım."

(Adem Akalan - Erdal Anak / İHA)