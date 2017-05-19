Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cenk Ergün: 'Negredo ile görüştük'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cenk Ergün: 'Negredo ile görüştük'

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, 'Negredo ile görüşme yaptık. İsimlerin çıkması bize zarar veriyor. Denayer ise geniş listemizde var' dedi.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Negredo ile görüşme yaptık. İsimlerin çıkması bize zarar veriyor. Denayer ise geniş listemizde var" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Osmanlıspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Cenk Ergün açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takımın futbol direktörü Ergün, "İsterdik ki tribünler dolu olsun. Tabii cezamız da var Fenerbahçe maçından dolayı. Osmanlıspor geçen sezon ki çıkışından sonra onlar bu sezon 50'ye yakın maç yaptı. Yine de maçı kazanmayı bildik. 2-0 bence iyi skor ancak oyunda kırılma noktaları vardı. Zora da girebilirdi. Haftanın ilk maçında kazandık ve mutluyuz. 10-11 günlük süreç var takımda izin yapacak birkaç gün. Alanya maçında da kazanmak istiyoruz. En yukarıda bitirmeye çalışıyoruz ve önümüzdeki sezonda Avrupa'da olacağımız ve nereye gideceğimiz önemli ve de burada buna göre de yeni sezona ne zaman ve nasıl başlayacağımızı hesaplamak adına önemli" diye konuştu.

TRANSFERDE MÜJDE
Cenk Ergün, transfer süreci hakkında gelen bir soru üzerine, "İsimler çıktığı zaman zarar veriyor transfere. Çok sayıda oyuncu ile görüşüyoruz. Prensipte bize evet diyenler var, sözleşmesi bitenler var. Görüştüğümüz oyuncular var ve temaslar devam ediyor. İsimlerin çıkması zarar veriyor ama. Gereken bölgeye alternatif çalışmalar da yapıyoruz. Sezon sonunda kontratların durumuna göre en hızlı şekilde fırsatlara göre hareket edelim şeklinde düşünüyoruz. Öncelik pozisyonlar var tabii ki transferde. Santrofor mevkinde Podolski gidince tek kalıyoruz. Avrupa'da da ligler bitme aşamasına geldi. Bunların hepsi birlikte hareket eden durum. Transferi ne kadar erken bitirirsek bu iyi olur. Ekonomik şartları da gözetiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de yokuz eksilerimiz var ama artılarımız da var. Umuyorum çok güzel kadro oluşturacağız" açıklamalarında bulundu.
Cenk Ergün, "Takım içerisinde sezon bitene kadar hiç bir oyuncu ile konuşmadık. Sezon sonuna kadar en yukarıda bitirelim bakacağız. Wesley'in sözleşmesi devam ediyor, Hakan Balta'nın devam ediyor. Bir tek Sabri'nin bitiyor. Henüz konuşulmuş bir şey yok" dedi.
Son zamanlarda transferi en çok konuşulan oyuncu olan Negredo ile görüşmeler yaptıklarını açıklayan Ergün, "İsimlerin ortaya çıkması bize negatif yansıyor. Zamanı gelince isimleri açılarız. Denayer ile de tekrar olabilir. Geniş listemizde var" diyerek sözlerini sonlandırdı.
(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cenk Ergün: 'Negredo ile görüştük'
Konyaaltı varyantı 400 metrelik Türk bayrağıyla kaplandı
Korkup ağlayarak yaptıkları ihbar polisi alarma geçirdi
Afganistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 3 yaralı
'Hedefimiz 3'üncü sıra'
Funda Arar gençler için sahne aldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Perinçek'ten bomba FETÖ iddiası! ABD...
Perinçek'ten bomba FETÖ iddiası! ABD...
Alman sismolog: En az 7 büyüklüğünde deprem!
Alman sismolog: En az 7 büyüklüğünde deprem!
Almanya'ya kaçan 2 general bakın kim çıktı!
Almanya'ya kaçan 2 general bakın kim çıktı!
Sözcü Gazetesi'ne FETÖ operasyonu!
Sözcü Gazetesi'ne FETÖ operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir açıklaması olay!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir açıklaması olay!
Time'dan çok tartışılacak kapak!
Time'dan çok tartışılacak kapak!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Cenk Ergün: 'Negredo ile görüştük'
Cenk Ergün: 'Negredo ile görüştük'
Konyaaltı varyantı 400 metrelik Türk bayrağıyla kaplandı
Konyaaltı varyantı 400 metrelik Türk bayrağıyla kaplandı
Korkup ağlayarak yaptıkları ihbar polisi alarma geçirdi
Korkup ağlayarak yaptıkları ihbar polisi alarma geçirdi
Afganistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 3 yaralı
Afganistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 3 yaralı
'Hedefimiz 3'üncü sıra'
'Hedefimiz 3'üncü sıra'
Funda Arar gençler için sahne aldı
Funda Arar gençler için sahne aldı
ünlü mankenler Ballıca mağarasında podyuma çıktı
ünlü mankenler Ballıca mağarasında podyuma çıktı
Japonya'da 200 sonra bir ilk
Japonya'da 200 sonra bir ilk
Atiye gençlerle birlikte söyledi
Atiye gençlerle birlikte söyledi
İlk periyot Fenerbahçe'nin
İlk periyot Fenerbahçe'nin
Gazze sınırında gerginlik: 11 Filistinli yaralandı
Gazze sınırında gerginlik: 11 Filistinli yaralandı
Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki 19 Mayıs kutlamalarına katıldı
Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English