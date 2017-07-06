Cengiz Ünder zirvesi sona erdi

Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İstanbul'a görüşmelere gelen İngiliz ekibi Manchester City yetkilileri, kulüp tesislerinden ayrıldı.

Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İstanbul'a görüşmelere gelen İngiliz ekibi Manchester City yetkilileri, kulüp tesislerinden ayrıldı.

Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Cengiz Ünder için İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri bugün İstanbul'a geldi. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Başkan Göksel Gümüşdağ ile fikir alış-verişlerinde bulunan İngiliz yetkililer, Cengiz'in transferi için teklifte bulundu. Görüşmede Cengiz Ünder'in menajeri Ömer Uzun da yer aldı.

Daha sonra kulüp tesislerinden çıkan yetkililer, hiçbir açıklamada bulunmadı.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)