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Cenevre Konferansının Rum kesimindeki yankıları
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Cenevre Konferansının Rum kesimindeki yankıları

Cenevre Konferansından sonra Türk ve Yunan yetkililerinin yaptıkları açıklamalar bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Cenevre Konferansından sonra Türk ve Yunan yetkililerinin yaptıkları açıklamalar bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.
Politis gazetesi "Meydan Okumayla Zıtlık- Erdoğan, Türkeş, Çavuşoğlu ve Kocas'tan Konferans Sonrası Açıklamalar - Erdoğan Askersiz Bir Senaryoya Hazır" başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs'ta tarafların Cenevre konferansında "pause" (ara) düğmesine basmalarının ardından Türkiye ve Yunanistan arasında suçlamalar içeren karşılıklı açıklamaların yapıldığını yazdı.
Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cenevre Konferansına ilişkin yaptığı açıklamalara geniş yer verirken, Yunanistan'ın çözüm yolunda ilerlemekten kaçındığını söylediğini, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas'ın ise bu açıklamaya yanıt verdiğini yazdı.
Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarında, Yunanistan'ın çözüm yönünde ilerlemekten kaçındığı, Kıbrıs'ta sınırlı sayıda asker kalmasından yana olduğunu ve Türk askerinin ancak Yunan askeri çekilirse adadan gideceğini söylediğini, ayrıca dönüşümlü başkanlık ve Erenköy ile Güzelyurt'un birleştirilmesi durumunda kapalı bölge Maraş'ın iade edilebileceği şeklindeki sözlerini aktardı.
Haberde, Erdoğan'ın sözlerinin farklı şekillerde tercüme edilerek sosyal medya ve Rum basınının internet sitelerinde yer aldığına da vurgu yapıldı.
Gazete, Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas'tan bir açıklama geldiğini ve Kocas'ın kısa açıklamasında "Biz burada kaldık. Kaçanlar gidenlerdir. Biz hâlâ buradayız" dediğini aktardı.
Kocas, Türk heyetinin, "bugün planlanmış görüşme olmasına karşın, Suriye'yle ilişkili yükümlülükleri ve anayasa düzenlemelerine ilişkin süreci bahane ederek ayrıldıklarını" iddia ederek "Konferansın planlanmış başarısızlığını önledik" ifadelerine yer verdi.
Gazete, Kocas'ın bu sözüyle ne demek istediğine ise açıklık getirmediğini belirtirken, Kocas'ın ayrıca "müzakere sürecinin açık uçlu olacağını, yani bir kesinti olursa sona ermeyeceğini" söylediğini aktardı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun perşembe gecesi yaptığı açıklamaya da yer veren gazete, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Aj Jazeera'ya yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın çözüm istemediği için bahaneler bulduğunu" söylediğini aktardı.
-Çipras, Kocas'ım tutumundan rahatsız oldu
Alithia gazetesi konuya ilişkin haberlerini "Aleksis Çipras Kocas'ın Cenevre'deki Tutumundan Rahatsız - Cenevre Sonrasında Ağır Sözler - Tayyip Erdoğan Kokkina'nın (Erenköy) Morfu'yla (Güzelyurt) Birleşmesi Karşılığında Varosi'den (Maraş'tan) Söz Ediyor - Eğer Son Yunan Askeri de Giderse Son Türk Askeri de Gider" başlığıyla yansıtırken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Dışişleri Bakanı Kocas'ın Cenevre'de izlediği tutumdan ötürü "rahatsız olduğunu" yazdı.
Gazete, Kocas'ın, Rum lider Nikos Anastasiadis'in istemesine karşın "bazı istişareler yapması gerektiği" bahanesiyle Cenevre'deki konferansın dün de sürmesini kabul etmemesinden Çipras'ın büyük rahatsızlık duyduğunu belirtti.
Haberde, Çipras'ın, Kocas'ın gerek sunduğu tezler gerekse konferansın devamını kabul etmemesinden büyük rahatsızlık duyduğu belirtilirken, bu sebepten ötürü Çipras'ın, teknokratların 18 Ocak'ta çalışmalarını tamamlamalarının ardından Cenevre'ye bizzat kendisinin gideceği öne sürüldü.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi: "Erdoğan Askeri Çekmeye Hazır - Atina: Çabalarımızı Sürdürüyoruz"
Simerini: "Tayyip Erdoğan: Her Zaman Kıbrıs'ta Olacağız - Türkiye'nin Garantilerini Çekmesini Beklemeyin"
Fileleftheros: "Erdoğan Toprak İstiyor - Erdoğan Pirgo'yu İstiyor!"
(Mesut Günsev/İHA)
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