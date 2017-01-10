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Cenevre'deki Kıbrıs zirvesinde basın bilgilendirildi
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Cenevre'deki Kıbrıs zirvesinde basın bilgilendirildi

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bugünkü müzakerelerde kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı ve gelecekteki birleşik Kıbrıs'taki Anayasa'nın hangi esaslar çerçevesinde değişebileceği konuları üzerinde durduklarını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bugünkü müzakerelerde kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı ve gelecekteki birleşik Kıbrıs'taki Anayasa'nın hangi esaslar çerçevesinde değişebileceği konuları üzerinde durduklarını belirtti.

Burcu, "Bugün daha ziyade üzerinde durduğumuz konular, kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı ve gelecekteki birleşik Kıbrıs'taki anayasanın ihtiyaca göre değişmesi icap ettiği zaman, hangi esaslar çerçevesinde değişebileceği idi" dedi.

Burcu, sadece liderler seviyesinde değil, zaman zaman teknik heyetlerin de uzmanlar düzeyinde, müzakerelerin yan kolu olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Burcu, "Dün anımsayacağınız üzere, mülkiyet alanındaki uzmanlar bir araya gelip, gayet verimli ve uzun bir çalışma gerçekleştirdiler. 5 saati aşan bir çalışma" dedi.

Yapılan çalışmaların liderler düzeyinde politik seviyede karara bağlandığı zaman bir anlam taşıyacağına işaret eden Burcu, bu çalışmaların sonuçlarının bu seviyeye çıkarılacağını belirtti.

-Dünya Bankası uzmanları da katıldı

Barış Burcu, mülkiyetle ilgili uzmanlar seviyesindeki görüşmelerin, lider görüşmesi öncesinde bugün iki koldan ilerlediğini söyledi. Burcu, Dünya Bankası ile mülkiyet konusundaki finansman koşullarının ne olacağına dönük uzman seviyesinde çalışma yapılan ve yerel saatle 15.00'te başlayan toplantıda Kıbrıs Türk tarafını Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ve Layik Topcan'ın temsil ettiğini kaydetti.

Burcu, Dünya Bankası ile yapılan toplantıya, ihtiyaç duyulması halinde, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) da uzmanların davet edilmesi sözkonusu olabileceğini ve bunun, toplantının gidişatına göre belli olacağını belirtti.

Sözcü Burcu, mülkiyet konusunda bugün saat 16.00'da toplanan ve Sülen Karabacak ile Layık Topcan'ın temsil ettiği diğer uzmanlar toplantısında ise mülkiyet başlığında yakınlaşmaların uzlaşıya dönüştürülmesi için dün başlayan çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

Sürecin çok dinamik ve yoğun olduğuna işaret ederek, bu tempo içinde halka doğru bilgi ulaştırmak gerektiğini kaydeden Burcu, siyasi parti liderleriyle de sürekli irtibat içinde olduklarını belirtti. Burcu, "Aynı otelde, aynı katta kalıyoruz. Bunun sağladığı birtakım lojistik imkanlar var" dedi.

Barış Burcu, dün öğleden sonra parti liderlerine Müzakereci Özdil Nami ve Teknik Komiteler Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani'nin uzun bir bilgi aktarması olduğunu söyledi.

Burcu, açıklamasının sonunda, yarın haritaların sunulup sunulmayacağına ilişkin soruya, "Her şey planlandığı gibi gitmektedir ve arzumuz budur. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu pozisyondayız. Yarından önce bu akşam da var" diye cevap verdi.
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