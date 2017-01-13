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Cenevre'deki görüşmeler Rum basınında
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Cenevre'deki görüşmeler Rum basınında

İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleşen ve Kıbrıs'taki taraflar ile garantörlerin katıldığı Beşli Konferansın birinci oturumunun dün tamamlandığı belirtilirken, konferansın başlangıcında yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer aldı.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleşen ve Kıbrıs'taki taraflar ile garantörlerin katıldığı Beşli Konferansın birinci oturumunun dün tamamlandığı belirtilirken, konferansın başlangıcında yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer aldı.
Kıbrıs Rum Kesiminde bugün yayınlanan Politis gazetesi "Başlangıçta Rakip Sayılırlar- Bütün Başrol Oyuncuları Konferansın Açılışında Bilindik Tezleriyle Hareket Ettiler" başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, yapılan ilk açıklamalarda herhangi bir sürpriz olmadığını ve bu açıklamaların, tarafların bilindik tezleri çerçevesinde hareket ettiğini yineledi.
Alithia gazetesi ise haberinde, "Anastasiadis'in konuşmasında, konferansa çifte sıfatla (hem Kıbrıs Rum toplumunun lideri hem de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkanı olarak) katıldığını netleştirerek, Rum kesiminin güvenlik ve garantilerle ilgili tezlerini ortaya koyduğunu" yazdı.
Gazete Anastasiadis'in bu ifadesine, Kıbrıs Türk ve Türk tarafından tepki gelmediğini de ileri sürdü.
BM Genel Sekreterinin konferans üyeleri ile heyetlerine verdiği resepsiyonun ardından, görüşmenin çalışma yemeğiyle sürdüğünü yazan gazete, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de buna katıldığına işaret etti.
Gazete "Kıbrıs Cumhuriyeti Altılı (Konferansta) Vardı- Cenevre Konferansında da Ortadan Kaldırılmadı" ara başlıklı haberinde ise, gerilime neden olan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in icraatlarına yoğun eleştirilerde bulunan üç meselenin yanıt bulduğunu kaydetti.
BM Genel Sekreterinin liderler huzurundaki konuşmasında, "iki kez Kıbrıs Cumhuriyeti'ne değinmesinin ise birçok kişinin ağzını kapamaya yeterli olabileceğini" iddia eden gazete, Anastasiadis'in ise "konuşmasının ilk aşamasında Kıbrıs Rum kesiminin temsilcisi, ikinci kısmında ise Garanti Anlaşmasının tarafı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkanı olarak konuştuğunu" öne sürdü.
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ise konuşmasında KKTC'ye hiç atıfta bulunmadığını yazan gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da yalnızca bir kez "sözde Kıbrıs Cumhuriyeti" dediğini aktardı.

GAZETE BAŞLIKLARI
Haravgi: "BM Genel Sekreteri Olumlu Adımlara İlişkin İyimser- Daha Yapacak İş Var- Kıbrıs Cumhuriyeti Mevcut"
Fileleftheros: "Hızlı, Kolay Çözüm Yok- Garantilerle İlgili İlk Tezler ve Daha Çok Konferans Yapılmasına Dair Ön Duyurular- Anastasiadis Sonra Kıbrıs'ın Güvenliğine Dair Önerisini Ortaya Koydu- Guterres Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Atıfta Bulunarak Başlangıcı Yaptı"
Alithia: "İstikrarlı ve Sürdürülebilir Bir Çözüm İstiyoruz- Ok Yaydan Çıktı- Uluslararası Konferans- Güvenlik ve Garantilerle İlgili İstasyon- Taraflar Sonuca Varmak İçin Kararlı"
Simerini: "Mucizeler Beklemeyelim- BM'nin Ortak Açıklamasında Kıbrıs Cumhuriyeti ve Başkanına Hiç Değinilmedi"
(Mesut Günsev/İHA)
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