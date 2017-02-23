Cenevre'de Suriye barış görüşmeleri başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye konulu barış görüşmeleri bugün başladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye konulu barış görüşmeleri bugün başladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler himayesindeki Suriye barış görüşmeleri 4'üncü turu bugün başladı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, sabah yaptığı toplantıda, BM Daimi Temsilcisi Beşar Jaferi başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Daha sonra Cenevre'deki Müzakere Yüksek Komitesi Başkan Yardımcısı Yahya Kadamani ve muhalifler adına heyet başkanı Nasr Hariri ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet yer aldı.

Öte yandan, Cenevre görüşmeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın destek verdiği Astana'da yapılan ateşkes tartışmalarının ardından gerçekleşti. Bu toplantılarda iki taraf da yüz yüze görüşmüştü.

