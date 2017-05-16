Cenevre'de Suriye barış görüşmeleri 6'ıncı turu başlıyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak Suriye konulu barış görüşmeleri 6'ıncı turu bugün başlıyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak Suriye konulu barış görüşmeleri 6'ıncı turu bugün başlıyor.

Cenevre'de yapılacak Suriye konulu barış görüşmelerinin 6'ıncısı bugün başladı. Görüşmelere Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlık ediyor. Suriye iç savaşına barışçıl çözüm bulmak amacıyla başlatılan Birleşmiş Milletler gözetimindeki buluşmalarda rejim ve muhalefet temsilcileri doğrudan bir araya gelmeyip Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura aracılığıyla görüşüyor.

Mistura, görüşmelerde terörle mücadele, Suriye'de devam eden iç savaşa çözüm bulunması, yeni anayasa, yeni seçimler konularını detaylı bir şekilde ele alınacağını aktardı. De Mistura Cenevre görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada, Astana Zirvesi'nde alınan Suriye'de 4 çatışmasız bölge oluşturma kararının olumlu olduğunu belirtti. Bu adımın barışçıl çözüm için gerekli şartların oluşmasına katkıda bulunacağını ve güvenli bölgelerin geçici bir çözüm olabileceğini aktardı. Mart ayında gerçekleştirilen görüşmelerin 5'incisinde herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

