Cenevre'de basın toplantısı düzenleyecek

İsviçre'de 28 Haziran'da devam edilecek Kıbrıs Konferansı öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

İsviçre'de 28 Haziran'da devam edilecek Kıbrıs Konferansı öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Konferansı'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'nin New York'ta 4 Haziran'da Kıbrıslı Türk ve Rum Liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis'le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yayımlanan bildiriyle uyumlu şekilde Crans-Montana'da 28 Haziran'da yeniden toplanacağı kaydedildi.

Konferansın, BM Genel Sekreteri Guterres'in himayelerinde, Anastasiadis, Akıncı, garantör ülkeler İngiltere, Yunanistan ve Türkiye yanında gözlemci olarak da Avrupa Birliği'nin katılımıyla yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin düzenleyeceği basın toplantısının saat 11.00'de Cenevre'deki BM binasında 3 numaralı Basın Odası'nda yer alacağı ve sadece buraya akredite gazetecilerin izlemesine izin verileceği de duyuruldu.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)