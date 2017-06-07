Çene kıran tekme !

Attığı bu tekmeyle, temizlikçi kadının çenesini kırdı.
Attığı bu tekmeyle, temizlikçi kadının çenesini kırdı. Olay Bulgaristan'da bir otelde yaşandı. İsveçli bir turist, yanına yaklaştığı temizlikçi kadınla bir süre konuştu. Kadın işine devam etmek için eğilirken, adam tam da bu sırada kadının suratına tekme attı. Aldığı sert darbeyle bayılan kadının çenesinin kırıldığı anlaşıldı. Kadın hastaneye kaldırılırken, İsveçli turist ise gözaltına alındı.
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