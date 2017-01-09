Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Çene kemiği yerine kalça, kaburga ve sığırdan donör
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Çene kemiği yerine kalça, kaburga ve sığırdan donör

Çenesinde yeterli kemik olmadığı için implant tedavisi yapılamayan hastalara, kalçasından, kaburgasından ve hatta bir sığırdan alınan kemik parçalarıyla nakil yapılabildiği belirtildi.

Çenesinde yeterli kemik olmadığı için implant tedavisi yapılamayan hastalara, kalçasından, kaburgasından ve hatta bir sığırdan alınan kemik parçalarıyla nakil yapılabildiği belirtildi.

Son yılların en popüler uygulamaları arasında yer alan implant tedavisi, dişlerini çektiren ya da diş kayıpları yaşayan hastalar için en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi. Çenedeki kemik yoğunluğunun yeterli olmadığı durumlarda implant uygulanamadığını, bu durumu ortadan kaldırmak için kemik nakli yapıldığını ifade eden Diş Hekimi Arda Hacarlıoğlu, hastanın çenesinde yeterli kemik yoksa kalçasından, ayağından ya da kaburgasından donör bölge seçip kemik alabildiğini söyledi. Hacarlıoğlu, "Hastanın çene ucundan kemik temin etmek bu işlem için daha uygun olsa da yeterli kemik yoksa kalçasından, ayağından ya da kaburgasından donör bölge seçip kemik alabiliyoruz. Hatta bir sığırın ayak kaval kemiğinden toplanan kemik dokuları, işlemden geçirildikten sonra insan çenesine yerleştirilebiliyor. Ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi durumunda uzun yıllar ve hatta ömürlük kullanılabilen implant, kaybolmuş dişlerin yerine suni titanyum maddeler kullanılarak diş kayıplarının giderilmesi işlemine deniyor. Hastanın çenesinde yeterli kemik olmaması yani çene kemiğinin erimesi durumlarında implant uygulanamıyor. İşte bu durumda farklı teknikler kullanılıyor" dedi.

Çene kemiği neden eriyor?

Manavkuyu Diş Polikliniğinden Diş Hekimi Arda Hacarlıoğlu, çene kemiği erimesinin nedenlerini sıralayarak, "Diş çekimini takiben 7-8 ay içerisinde implant uygulanmadığı takdirde çene kemiğinde erime meydana geliyor. Ayrıca, diş kökünde oluşan enfeksiyon, kist ve tümör benzeri oluşumlar kemiğin bölgesel erimesine neden oluyor. Bruksizm denilen diş sıkma veya diş gıcırdatma alışkanlıkları da dişlerin çevresindeki kemiğin erimesine neden olabildiği gibi, hatalı yapılan dolgu, sabit veya kullanım süresi dolmuş hareketli protezler de bu erimenin sebepleri arasında" diye konuştu.

Sığır kemiği de nakil için kullanılıyor

Herkesin ağız yapısının implant tedavisi için uygun olmadığını ifade eden Diş Hekimi Hacarloğlu, "Standart bir diş implantı uygulayabilmek için çenede en az 5-6 mm kemik kalınlığına, 10-12 mm kemik yüksekliğine ihtiyaç duyarız. Kemik hacminin yetersiz olduğu hastalarda ise ileri implant cerrahisi ameliyatlarıyla uygun kemik hacmini oluşturmak mümkündür. Bunun için yapay kemik kullanıyoruz. Bu kemiği hastanın kendisinden ya da kemik tozu olarak temin ediyoruz. Hastanın çene ucundan ya da çenesinin yan tarafından donör bölge seçip, oradan kemik alıp erime olan bölgeye yerleştiriyoruz. Çeneden yapılan nakil, hastanın konforu açısından daha uygun ancak çenede nakil için yeterli kemik yoksa, kalçadan, kaburgadan ya da ayaktan kemik parçası alıp, çene kemiğinin hacmini artırıyoruz" şeklinde konuştu.

Sığır kemiğinin nasıl kullanıldığını anlatan Diş Hekimi Hacarloğlu, şöyle devam etti:

"Kemik tozları, insan vücuduna uyumlu olup laboratuar ortamında üretilen tozlardır. İnsan ya da sığır kaynaklı olabilir. Örneğin sığırın ayak kaval kemiğinin baş kısmındaki kemik dokuları toplanıyor. Alerjik reaksiyon yaratmayacak şekilde işlemden geçiriliyor. İmplantın boş olan yerlerine yerleştiriliyor. 3 ile 9 aylık süre boyunca vücut kemik nakli yapılan alanı tedavi etmek için çalışır ve bunu da yeni yumuşak doku ve kemik büyüterek yapar. Bu yeni kemik oluşumu ile o alan güçlenir. Güçlenmenin ardından implant tedavisi uygulanır. Biz cerrahlara istediğimiz kemiğin boyutları hakkında bilgi veriyoruz. Aynı seansta alınan kemik ağız içerisine uygulanıyor. Oldukça etkili bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Bu yöntem sayesinde dişsizlik kimsenin kaderi olmayacak. Hastalar sağlıklı bir ağız yapısına sahip olabilecek."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adıyaman'da 115 köy yolu ulaşıma kapandı
İcralık güvercinler tekrar ihalede
Butik Elele'den 2 bin aileye yardım
İGM Başkanı Salih Sel 2016 yılını değerlendirdi
Selim Kaymakamı Keklik, muhtarlarla bir araya geldi
Dolar'da yani rekor 3,7025
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
Melo Palmeiras'a transfer oldu
Melo Palmeiras'a transfer oldu
Başbakan Yıldırım Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti
Başbakan Yıldırım Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler Yenikapı ruhuna...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler Yenikapı ruhuna...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Adıyaman'da 115 köy yolu ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 115 köy yolu ulaşıma kapandı
İcralık güvercinler tekrar ihalede
İcralık güvercinler tekrar ihalede
Butik Elele'den 2 bin aileye yardım
Butik Elele'den 2 bin aileye yardım
İGM Başkanı Salih Sel 2016 yılını değerlendirdi
İGM Başkanı Salih Sel 2016 yılını değerlendirdi
Selim Kaymakamı Keklik, muhtarlarla bir araya geldi
Selim Kaymakamı Keklik, muhtarlarla bir araya geldi
Dolar'da yani rekor 3,7025
Dolar'da yani rekor 3,7025
(Özel Haber) Kayan aracı durdurmaya çalışan şahsın ölümden döndüğü anlar kamerada
(Özel Haber) Kayan aracı durdurmaya çalışan şahsın ölümden döndüğü anlar kamerada
Dargeçit'te gıda denetimi
Dargeçit'te gıda denetimi
Doğu Anadolu buz tuttu
Doğu Anadolu buz tuttu
İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı'nın sırtında Özel İmperial Hastanesi olacak
İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı'nın sırtında Özel İmperial Hastanesi olacak
Erdemli Devlet Hastanesi'nde hastalara akülü araçlarla hizmet
Erdemli Devlet Hastanesi'nde hastalara akülü araçlarla hizmet
Kolaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı açıklaması
Kolaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı açıklaması

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English