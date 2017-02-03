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Cenazeye katıldı, tabutu taşıdı, tutuklandı!
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Cenazeye katıldı, tabutu taşıdı, tutuklandı!

Aydın'da cesedi gömülü halde bulunan gencin ailesi ile birlikte arama yapan ve cenaze namazını kılıp tabutu da taşıdıktan sonra aileye başsağlığı dileyen arkadaşı, cenaze namazından sonra gözaltına alınarak, tutuklandı.

Aydın'da cesedi gömülü halde bulunan gencin ailesi ile birlikte arama yapan ve cenaze namazını kılıp tabutu da taşıdıktan sonra aileye başsağlığı dileyen arkadaşı, cenaze namazından sonra gözaltına alınarak, tutuklandı.
Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Salih Yılmaz 27 Kasım günü arkadaşları ile buluşmak üzere ayrıldığı evine bir daha geri dönmemiş ve 2 ay sonra cesedi Danişment ile Balıkköy Mahallesi arasındaki bir arazide gömülü vaziyette bulunmuştu.

CENAZE NAMAZINDAKİ TAVIRLARI GÖZDEN KAÇMADI
Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Salih Yılmaz'ın ölümü ve otopsi raporları üzerine çalışma başlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Cinayet Masası ekipleri dedektif gibi iz sürdü. Cesedi gömülmüş vaziyette bulunan Salih Yılmaz'ın arkadaşlarını takibe alan jandarma ekipleri olaydan sonra bir yandan araştırma yaparken diğer yandan da yaşananları gözlemledi. Cenaze günü, önce eve daha sonra da Çine Dorumlar Mahallesi'nde düzenlenen cenazeye katılan A.B.S. isimli gencin tavırlarını şüpheli bulan ekipler çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Gerek cenaze namazında gerekse cenazenin gömülmesi ve taziye mesajları sırasında hal ve tavırları garip bulunan A.B.S.'nin telefon görüşmelerini de dinleyen jandarma suç ortağı ile yaptığı görüşme üzerine şahsı cenazeye katıldığı elbiseleri bile üzerindeyken yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

"BİZİMLE BİRLİKTE SALİH'İ ARADI"
A.B.S. ile günlerce arama yaptıklarını ve kesinlikle cesedin bulunduğu bölgelerde arama yapmadıklarını belirten Salih Yılmaz'ın yakınları, "Günlerce A.B.S. ile Salih'i aradık. Birçok yerde aradık. Ama cesedin gömülü bulunduğu bölgeye hiç gitmedik. Salih'in ölüsü bulunduktan sonra da A.B.S. cenazeye gelip bizimle birlikte cenaze namazı kıldı. Tabutu taşıyıp defin işlemlerine katıldı. Biz pek fark edemedik ama bunları takibe alan jandarma durumu fark etmiş. Olaydan sonra elbiselerini bile değiştirmeden cenazeye katıldığı kıyafetlerle A.B.S. Aydın'da diğer H.B. ise İzmir'de yakalanmış" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdiler.
(İbrahim Kılınç / İHA)
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