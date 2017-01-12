12.01.2017 10:50 Cenazesi kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesini yakınlarından alan olmadı. Cenaze bu yüzden kimsesizler mezarlığına gömülecek. Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesini yakınlarından alan olmadı. Cenaze bu yüzden kimsesizler mezarlığına gömülecek.

Mevlüt Mert Altıntaş, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında düzenlediği suikastla öldürmüştü. Edinilen bilgiye göre Keçiören Adli Tıp Kurumu, yönetmelik gereği 15 günlük süre dolduğu için ilgili makamlara yazı yazarak, cenazesi yakınları tarafından alınmayan Mevlüt Mert Altıntaş'ın kimsesizler mezarlığına defnedilmesini talep etti.

(Uğur Kan Yüksek

