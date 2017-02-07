07.02.2017 12:17 Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22'nci dönem İzmir Milletvekili Enver Öktem için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22'nci dönem İzmir Milletvekili Enver Öktem için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden CHP 22'inci dönem İzmir Milletvekili Öktem için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Öktem'in ailesi, yakınları başta olmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Öktem'in cenazesi Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

