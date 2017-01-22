Cenaze programı belli oldu

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için yarın saat 10.30'da İlhan Cavcav Tesislerinde tören düzenlenecek. Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Cavcav'ın cenazesi, Cebeci'deki aile mezarlığına defnedilecek.
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için yarın saat 10.30'da İlhan Cavcav Tesislerinde tören düzenlenecek. Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Cavcav'ın cenazesi, Cebeci'deki aile mezarlığına defnedilecek. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, bugün saat 11.00'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefat eden efsane başkan İlhan Cavcav için yarın saat 10.30'da İlhan Cavcav tesislerinde tören düzenlenecek. Yarın öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cavcav, aile mezarlığının bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecek.
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