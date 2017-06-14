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Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'daki cenaze töreninden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ordu'daki cenaze töreninden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kozlu Sapağı Samsun-Ordu Karayolu 78. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Kabadüz İlçe Belediye Başkanı Yener Kaya'nın babasının cenaze töreninden İstanbul'a döndükleri öğrenilen Erkan Kaya (32) idaresindeki 34 NR 4030 plakalı otomobil, Ordu'dan Samsun istikametine seyir ederken yoldan çıkarak yolun sağında park halinde bulunan 61 K 7760 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Erkan Kaya, kardeşleri Ender Kaya (31), Tayfur Kaya (44) ile Büşra Kaya (33) ve Gözde Kaya (34) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada, Tayfur Kaya ile Ender Kaya ağır yaralandı. Yaralılardan Tayfur Kaya hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölen ve yaralananların Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın akrabaları olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Muammer Ay /İHA)

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