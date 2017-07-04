Cenaze çöp evden vinçle çıkarıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp evde hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp evde hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kumla Mahallesi'nde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Tayfun Başak kalp, yetmezliği neticesi hayatını kaybetti. Başak'tan bir haftadır haber alamayan ve evden kokular geldiğini fark eden komşuları, Emniyet Müdürlüğünü aradı. Evde ilk çöp yığınıyla ve kokuyla karşılaşan emniyet ekipleri, Başak'ın cesedinin çürümeye başladığını gördü. Kilosu sebebiyle evden çıkarılamayan Tayfun Başak'ın cesedi, gece saatlerinde balkondan vinç vasıtasıyla çıkarıldı.

Öte yandan normal ölüm raporu verilen Başak'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

