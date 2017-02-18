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Cemre düşüyor, havalar ısınıyor
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Cemre düşüyor, havalar ısınıyor

Bahar ve yaz aylarının gelişinin müjdecisi cemreler bu aydan itibaren havaya, suya ve toprağa geliyor. İlk cemre 20 Şubat Pazartesi günü havaya düşecek.

Bahar ve yaz aylarının gelişinin müjdecisi cemreler bu aydan itibaren havaya, suya ve toprağa geliyor. İlk cemre 20 Şubat Pazartesi günü havaya düşecek.
Kasım Günlerinden, Hızır Günlerine yani kış mevsiminden yaz mevsimine geçişin sembolü olan cemrelerle ilgili olarak, Halk Bilimi Araştırmacısı Prof.Dr. Öcal Oğuz, cemrelerin ortaya çıkışı ve kültürel anlamı hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi verdi.

CEMRE NEDİR?
Prof.Dr. Öcal Oğuz cemre kelimesinin anlamına ilişkin şu bilgileri verdi: "Cemre, hakkında çok fazla rivayet olan bir kelime. Öncelikle ateş, ateş parçası, kor şeklinde arapçadan kaynaklanan bir anlamı var. Ama onun yanında Anadolu'da 'imre', 'imere' 'zemheri' veya 'cemre' şeklinde adlandırmalar var. Bunlardan cemre adı en yaygın olarak kullanılandır."

CEMRELERİN DÜŞMESİYLE GELEN MÜJDE
Cemrenin bir takvim bilgisi olduğunu ifade eden Oğuz, "Üç tane cemreden söz ediyoruz, bu takvim bilgisi bize cemrelerin düşmesiyle bir müjdeyi beraberinde getiriyor. Her cemrenin düşüşü bizi yaza ve bahara doğru güçlendiriyor, heveslendirip, heyecanlandırıyor. Özellikle bu sene kış mevsimi çok sert geçtiği için cemrelerin düşüşüyle ilgili haberler, bilgiler bizi çok meraklandırıyor. Bu son derece gözleme dayalı bir takvim bilgisinin bir parçası, dünyada iki çeşit takvim bulunuyor, birisi çizgisel takvim diğeri döngüsel takvim. Bu döngüsel takvimde deneyimlenen, gözlenen ve yaşanan bilgiden hareket ediliyor. Döngüsel takvimde yıl 'Kasım Günleri' ve 'Hızır Günleri' diye ikiye ayrılır. 6 Mayıs'tan itibaren Hızır günleri başlar aynı zamanda hıdırellez kutlanır, bunlar insanlığın ortak coğrafyada, ortak kültürlerle ortaya çıkardığı gözlemleridir" şeklinde konuştu.

2017'NİN İLK CEMRESİ
"Önümüzdeki 20 Şubat'ta ilk cemre havaya düşecek sonra 27 Şubat'ta ikinci cemre suya düşecek ve 6 Mart'ta üçüncü cemre toprağa düşecek. Cemreler 7 gün arayla düşer ve Kasım Günlerine göre her yıl aynı tarihte düşer sadece şubat ayının kaç çektiğine göre bir iki gün farklılık gösterebilir. Son olarak herkese cemrenin havaya düşmesinde güzel bir gün, suya düşmesinde güzel bir gelecek ve nihayet toprağa düşmesiyle de bereketli bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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