11.01.2017 23:51 Cem Adrian'dan hayranlarına unutulmaz gece

Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Cem Adrian, Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi (BİLKAR) tarafından düzenlenen gecede Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Cem Adrian, "Ben Seni Çok Sevdim", "Bana Ne Yaptın", "Mutlu Yıllar", "Sarı Gelin" isimli parçaları ile davetlileri kendine hayran bıraktı. Gebze'ye 4. kez gelen Cem Adrian'a şarkıları sırasında salonu dolduran yaklaşık 700 kişi eşlik etti.



