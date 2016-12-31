31.12.2016 12:23 Çelikhan Engelliler Derneğinden istişare toplantısı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde faaliyet gösteren Çelikhan Engelliler Derneği, üyeleriyle istişare toplantısı yaptı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde faaliyet gösteren Çelikhan Engelliler Derneği, üyeleriyle istişare toplantısı yaptı.



Çelikhan Çırağan sosyal tesislerinde üyeler ile birlikte gerçekleştirilen yemekli istişare toplantısında dernek çalışmalarından bahsedildi. Düzenlenen istişare toplantısına Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, Çelikhan Engelliler Dernek Başkanı Abuzer Ayaz ve üyeler katıldı.



Programda konuşma yapan Dernek Başkanı Abuzer Ayaz, "Biz yılın her gününde engelli vatandaşlarımızın yanındayız.Ayırım gözetmeksizin hizmet etmenin çabası içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim.Hep beraber daha da güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Bu etkinliği katılmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Her zaman engellilerin yanlarında olduğunu belirten Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya ise, "Sorunlarınızın çözümünde size desteğimiz tam olacak. Engelliler Derneği olarak sizlerde araştırın ilçemizde engelli olup da ulaşamadığımız kişiler varsa ise mutlaka bulun ve bana bildirin" ifadelerini kullandı.

