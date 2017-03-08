Çelik: Türkiye ile kendi aralarına bir Berlin duvarı örüyorlar

AA Editör Masası'na konuk olan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'da katılacağı etkinliklerin iptal edilmesine tepki gösterdi.

İptal kararlarının sorumlusunun yerel yönetimler değil hükümet olduğunu savunan Çelik, "Sistematik bir engelleme söz konusudur. Bu ağır bir krizdir ve bunu düzeltmeleri gerekir" dedi. Çelik, "Türkiye ile kendi aralarında bir Berlin duvarı kuruyorlar. Ama bu burada kalmıyor" diye de ekledi.

'TÜRKİYE, SARKOZY'NİN, LE PEN'İN, WILDERS'İN KAFASINDAKİ AVRUPA'YA ÜYE OLMAK İSTEMEZ'

Çelik kendisine zaman zaman "Türkiye hala AB üyesi olmak istiyor mu?" sorusunun yöneltildiğini belirterek, şunları söyledi: "'Türkiye AB üyesi olmak istiyor mu' cümlesinde 'Avrupa' kelimesi önemli. Hangi Avrupa? Eğer Kastettiğiniz şey (eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas) Sarkozy'nin (aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'nin lideri Marine) Le Pen'in, (aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert) Wilders'in kafasındaki Avrupa ise Türkiye böyle bir AB içinde hiçbir zaman olmak istemez, böyle bir AB'yi meşru görmez. Ama siyasi değerler temelinde entegre olmuş, insan hakları ve demokrasi konusundaki çifte standartlardan arınmış, Avrupa'nın kurucu babalarının ortaya koyduğu çerçevede barış ve istikrar projesi olan Avrupa'yı diyorsanız Türkiye zaten bunun doğal bir parçası olma arzusundadır."